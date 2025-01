Mercato Stade Rennais : Le SRFC scelle l’avenir de Jota !

Moins d’un an après son arrivée au Stade Rennais, l’attaquant portugais Jota va quitter Rennes pour rejoindre une nouvelle formation. Tout est presque bouclé pour son départ du SRFC.

Mercato Stade Rennais : Jota quitte Rennes pour retourner au Celtic Glasgow

Le Stade Rennais poursuit l’opération dégraissage cet hiver. Après les départs d’Albert Grønbaek, Baptiste Santamaria et Henrik Meister, c’est au tour de Jota de quitter le club breton. Selon Ouest-France, l’attaquant portugais, recruté il y a six mois, va retourner au Celtic Glasgow.

Arrivé l’été dernier en provenance d’Al-Ittihad pour un montant de 8 millions d’euros, l’attaquant portugais n’a pas réussi à s’épanouir au SRFC. Depuis son arrivée en Bretagne, il a fait seulement 10 apparitions avec les Rouge et Noir et a inscrit un seul but. Ses statistiques ne convainquent pas les dirigeants rennais.

L’arrivée du nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli n’a pas arrangé les choses pour Jota, qui ne rentre pas dans les plans de l’entraîneur argentin. Le Portugais est donc poussé vers la sortie et va faire son retour au Celtic Glasgow, où il avait brillé entre 2021 et 2023.

Dans le sens inverse, un attaquant du Celtic Glasgow va rejoindre le Stade Rennais dans les prochaines heures. Le crack japonais Kyogo Furuhashi devrait s’engager avec le SRFC pour un montant supérieur à 10 millions d’euros.

Le technicien rennais, Jorge Sampaoli a confirmé l’arrivée de l’international japonais. « On espère que l’opération se concrétisera aujourd’hui pour Kyogo, et si c’est le cas, il pourrait avoir des minutes à Monaco. C’est un joueur que l’on voulait ardemment et qui peut nous apporter de la profondeur », a confié l’Argentin.

Les deux dossiers seront bientôt bouclés.