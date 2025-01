Mercato RC Lens : Le RCL proche de boucler la signature d’un renfort défensif

Le RC Lens est sur le point d’enregistrer sur ce mercato l’arrivée du remplaçant d’Abdukodir Khusanov. Après des jours de turbulence, le jeune défenseur central Juma Bah va s’engager au profit du RCL.

Mercato RC Lens : Visite médicale imminente pour Juma Bah au RCL

Le RC Lens a réalisé une très belle affaire avec le transfert d’Abdukodir Khusanov à Manchester City. Mais ce départ a laissé un vide à combler dans l’effectif lensois dirigé par Will Still. Le RCL a trouvé la bonne pioche qui s’apprête à rejoindre l’Artois, en la personne de Juma Bah. Selon les informations de Foot Mercato, le Sierra-Léonais est arrivé à Lens et s’apprête à finaliser son transfert.

Bien qu’il reste encore quelques détails administratifs à régler entre les différentes parties, le défenseur central devrait signer un contrat sous peu. Ce prêt de six mois avec le RC Lens offre au joueur l’opportunité de continuer sa progression dans un environnement compétitif, tout en renforçant une défense lensoise en quête de stabilité.

Manchester City, qui détient désormais les droits du joueur, n’a pas encore officialisé son transfert depuis son départ du Real Valladolid. Cependant, les différentes démarches semblent être sur la bonne voie pour permettre à Bah de débuter son aventure en Ligue 1.

Une séparation tendue avec Valladolid

Le départ de Juma Bah n’a pas été sans controverse. Le Real Valladolid a exprimé son mécontentement dans un communiqué, accusant le joueur et son entourage de rompre unilatéralement leur contrat. Le club espagnol affirme également que Manchester City aurait influencé cette décision en demandant à ouvrir des négociations en vue d’un transfert permanent.

Le Sierra-Léonais, considéré comme une pépite, aurait refusé de s’entraîner avec Valladolid, ce qui a poussé le club à envisager des actions juridiques. Le différend repose également sur des clauses contractuelles non respectées et des tensions autour de sa valorisation sur le marché des transferts.

Toutefois, pour le RC Lens, l’arrivée de Juma Bah représente une belle opportunité de renforcer sa défense avec un joueur au fort potentiel. Malgré les turbulences entourant son départ d’Espagne, le jeune joueur semble prêt à relever un nouveau défi en Ligue 1. En attendant l’officialisation, ce transfert pourrait rapidement devenir un atout pour les ambitions européennes du club nordiste.