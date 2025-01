ASSE : Le cas Aïmen Moueffek fait débat à Saint-Etienne !

Aïmen Moueffek n’est pas du groupe de l’ASSE convoqué pour le déplacement à Auxerre. Une nouvelle absence de plus pour le jeune international marocain, qui commence à inquiéter plus d’un à Saint-Etienne.

ASSE : Aïmen Moueffek un talent perturbé par des blessures à Saint-Étienne ?

Depuis quelques mois, le nom d’Aïmen Moueffek revient régulièrement dans l’actualité de l’ASSE. Formé au club, le jeune milieu de terrain avait suscité de grands espoirs, en montrant rapidement de belles promesses. Après une saison 2021-2022 réussie, il prolongeait son contrat jusqu’en 2028, signe d’une grande confiance de la part du club.

Après avoir brillé en Ligue 2 et contribué à la montée de l’ASSE en Ligue 1, Moueffek semblait promis à un bel avenir. Cependant, les blessures à répétition et une concurrence accrue à son poste l’ont empêché de s’imposer comme un titulaire indiscutable. Depuis le début de la saison, le Marocain a manqué six matchs avec l’ASSE, soit pour des raisons de blessure ou de maladie.

Un avenir incertain pour Aïmen Moueffek à Saint-Étienne ?

Sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio, Aïmen Moueffek semblait bien parti pour s’offrir une place de choix dans le groupe stéphanois. Mais très tôt, le Marocain de 23 ans a cédé face à la concurrence puisque le technicien français a fini par revoir ses plans avec Louis Mouton et Benjamin Bouchouari comme piliers de son milieu de terrain.

Depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain a dû se contenter de quelques bouts de match. Son dernier match avec l’AS Saint-Etienne remonte au 4 janvier avec un succès 3-1 des Foréziens face au Stade de Reims. Moueffek n’avait joué que 16 minutes avant de manquer les deux dernières rencontres pour des raisons de maladie. Il manquera encore le match de ce vendredi face à l’AJ Auxerre.

L’arrivée d’Eirik Horneland à la tête de l’ASSE semblait offrir une nouvelle opportunité à Aïmen Moueffek. Les deux hommes partagent une vision du jeu basée sur l’intensité. Pourtant, le milieu de terrain ne parvient pas à s’imposer dans le onze de départ. Ses absences répétées, notamment en raison d’une grippe récente, alimentent les rumeurs de départ en plein mercato hivernal.