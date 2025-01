Transfert OM : De Zerbi vise un buteur de poids pour oublier Elye Wahi

La direction de l’OM est sous pression. Alors qu’Elye Wahi s’apprête à rejoindre Francfort, Roberto De Zerbi réclame un renfort de poids pour le remplacer.

Elye Wahi sur le départ, Roberto De Zerbi réclame un renfort de classe mondiale

L’Olympique de Marseille connaît une période de grands bouleversements. Après un début de saison mitigé, le club phocéen est en pleine reconstruction durant ce mercato de janvier. Plusieurs jeunes joueurs ont déjà quitté le navire et d’autres départs se précisent. Arrivé l’été dernier en provenance de Watford, Ismaël Koné est sur le point de s’en aller.

Son manque d’implication aux entraînements a été pointé du doigt par Roberto De Zerbi, qui vient d’annoncer son futur départ. Le cas Elye Wahi est tout aussi préoccupant. L’attaquant français, recruté pour 25 millions d’euros l’été dernier, est sur le point de rejoindre l’Eintracht Francfort. Un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un montant légèrement supérieur à celui de son transfert.

Malgré un potentiel certain, Elye Wahi n’a pas réussi à convaincre à Marseille. Face à son départ imminent, Roberto De Zerbi réclame un renfort de poids en attaque. L’entraîneur italien souhaite un attaquant expérimenté et efficace pour épauler Neal Maupay. « Si Wahi s’en va, un joueur fort arrivera. C’est difficile en hiver, mais je m’attends à un fort remplaçant. On aura un attaquant », a-t-il assuré.

L’OM en difficulté pour Santiago Giménez

La question qui se pose à présent est de savoir quel joueur succédera à Elye Wahi ? La piste menant à Santiago Giménez est sérieusement envisagée, mais la concurrence de l’AC Milan s’annonce féroce. Les prochains jours s’annoncent décisifs dans ce dossier.