Mercato OM : Marseille se penche sur un phénomène irlandais !

L’OM, en quête d’un nouvel attaquant pour pallier le départ d’Elye Wahi, lorgne sur une pépite irlandaise évoluant en Premier League. Les dirigeants marseillais auraient déjà sondé le terrain.

Mercato OM : Evan Ferguson, nouvelle cible prioritaire de Marseille ?

Après le départ de l’attaquant français Elye Wahi vers l’Eintracht Francfort cet hiver, l’OM cherche de nouvelles gâchettes offensives sur le marché des transferts pour renforcer son effectif. Les Marseillais auraient jeté leur dévolu sur Evan Ferguson, une pépite irlandaise évoluant à Brighton en Angleterre.

Selon les informations du média britannique The Mirror, l’OM aurait accéléré les discussions en vue du recrutement d’Evan Ferguson. Le jeune prodige irlandais est en pleine forme et montre tout son potentiel. Son profil correspond parfaitement aux attentes de la direction marseillaise. Cette saison, l’international irlandais a déjà disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues avec son club et a inscrit un but.

Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi, connaît bien le joueur. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble à Brighton, où l’attaquant irlandais a montré de belles qualités sous les ordres de l’entraîneur italien. Cette complicité pourrait faciliter l’intégration de Ferguson à Marseille.

Toutefois, les Phocéens ne sont pas seuls sur ce dossier. West Ham, notamment, se serait aussi positionné pour recruter Evan Ferguson. Les Hammers pourraient constituer une concurrence sérieuse pour l’OM. Âgé de 20 ans, le jeune attaquant est lié à Brighton jusqu’en 2029. Sa valeur est estimée à 40 millions d’euros par le site Transfermarkt.