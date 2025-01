Coup de tonnerre au Real Madrid : Le PSG prépare l’arrivée de Rodrygo

Alors que le mercato hivernal tire à sa fin, le PSG travaille déjà sur des dossiers en vue du prochain marché des transferts de l’été. Aux dernières nouvelles, Rodrygo, l’attaquant du Real Madrid, serait sur les tablettes du Paris SG.

Mercato : Le PSG prêt à tenter le coup pour Rodrygo ?

Après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia pour 70 millions d’euros cet hiver, le Paris Saint-Germain prépare une offensive d’envergure pour le prochain mercato estival. Alors que les noms de Mohamed Salah, Lucas Chevalier et John Duran sont évoqués, RMC Sport assure que les dirigeants parisiens auraient ciblé Rodrygo Goes, l’attaquant du Real Madrid.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international brésilien serait même l’une des priorités pour l’été 2025. Une information également confirmée par le journaliste Abdellah Boulma, qui a précisé sur Twitter que « le PSG se positionnera sur Rodrygo si une ouverture se présente l’été prochain. »

L’ancien prodige de Santos, parfois devancé par le trio offensif Mbappé-Vinicius-Bellingham, pourrait être une cible de choix pour le club de Nasser Al-Khelaïfi. En cas d’opportunité, le Paris SG tenterait sa chance pour le joueur de 24 ans. Mais l’affaire ne s’annonce pas de tout repos pour le Champion de France en titre.

Rodrygo au Paris SG ? Une opération compliquée

Évalué à 100 millions d’euros, Rodrygo ne sera pas facile à déloger du Real Madrid. Compte tenu des relations entre le Paris SG et la Maison-Blanche, une offre au moins équivalente, voire supérieure à sa valeur actuelle, pourrait être nécessaire.

Pour Paris, la signature d’un joueur comme Rodrygo constituerait un transfert majeur, tant le compatriote de Marquinhos s’est montré performant, notamment lors des grands rendez-vous de Ligue des Champions avec les Merengues. Cependant, ce transfert se heurte à plusieurs obstacles.

La réticence du Real Madrid à se séparer de ses talents et une valeur marchande énorme rendent l’opération complexe. De plus, l’arrivée récente de Khvicha Kvaratskhelia au PSG, ainsi que la présence d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, compliquerait davantage l’intégration d’un nouvel élément offensif.