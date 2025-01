Mercato OL : Coup dur sur le dossier Rayan Cherki, un prétendant de poids se retire

L’un des nombreux prétendants de Rayan Cherki, et non des moindres, s’est retiré de la course pour le recrutement du meneur de jeu de l’OL. Un coup dur pour John Textor qui a fixé le prix de départ de la pépite à plus de 22 millions d’euros.

Mercato : Le Bayern Munich se désiste pour Rayan Cherki

L’OL espère réaliser un gros transfert d’ici la fin du mercato hivernal, fixée au 3 février 2024. Rayan Cherki figure parmi les joueurs les plus sollicités, mais aussi les mieux valorisés sur le marché des transferts. Sa valeur marchande est estimée à 30 millions d’euros.

Toutefois, selon Sky Sport Deutschland, le président de l’Olympique Lyonnais exigerait un peu plus de 22 millions d’euros pour entamer les négociations concernant le transfert de l’international espoir français.

En Allemagne, plusieurs clubs sont en concurrence pour recruter Rayan Cherki : le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund, qui avait déjà manifesté son intérêt lors du dernier mercato estival.

À neuf jours de la clôture du mercato hivernal en Allemagne, le Bayern ne fait plus partie des prétendants au recrutement du milieu offensif lyonnais. Selon Bild, le club bavarois s’est retiré du dossier Rayan Cherki, préférant ne pas investir davantage sur le marché des transferts cet hiver.

OL : De nombreux prétendants toujours sur les rangs

C’est certes un prétendant de moins pour le natif de Lyon, mais plusieurs autres clubs demeurent intéressés par ses services. En Premier League, Chelsea FC, Fulham FC et Newcastle United suivent de près son dossier, tandis qu’en Espagne, le Betis Séville et en Italie, la Lazio Rome ont également manifesté leur intérêt pour le numéro 18 de l’OL.