PSG : Kvaratskhelia, la soirée de rêve qui l’attend au Parc des Princes !

Khvicha Kvaratskhelia va vivre une soirée spéciale ce samedi au PSG avec la réception du Stade de Reims. En plus du match de la 19e journée de Ligue 1, le club de la capitale va profiter de cette occasion pour présenter sa nouvelle recrue géorgienne et célébrer le Nouvel An lunaire.

PSG : Kvaratskhelia dévoilé au public parisien

Le Parc des Princes vibrera aux rythmes du football et de la culture asiatique ce samedi ! En plus d’assister au match face au Stade de Reims, les supporters du PSG auront le privilège d’assister à la présentation officielle de leur nouvelle recrue, Khvicha Kvaratskhelia. « Ce soir : présentation de Kvara au Parc. Ne manquez pas la présentation de notre nouveau parisien ce soir au Parc des Princes, soyez présents tôt au stade ce soir! », a annoncé le club.

L’international géorgien, arrivé cet hiver en provenance de Naples, portera pour la première fois le maillot du PSG devant son nouveau public. Sa présentation est prévue entre l’échauffement et le coup d’envoi de la rencontre. Kvaratskhelia s’est engagé jusqu’en juin 2029 contre 70 millions d’euros et portera le numéro 7.

🆕 Ce soir : présentation de Kvara au Parc 🎊

Ne manquez pas la présentation de notre nouveau parisien ce soir au Parc des Princes, soyez présents tôt au stade ce soir! ❤️💙 pic.twitter.com/BmEZCPqAL8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 25, 2025

« C’est un honneur de pouvoir porter le maillot du PSG. C’était un rêve pour moi de jouer pour l’une des plus grandes équipes du monde. C’est une grande fierté et un rêve, et nous allons nous battre ensemble pour accomplir nos rêves. Je suis très heureux », avait déclaré Khvicha Kvaratskhelia après sa signature.

Une soirée placée sous le signe de la fête et de la culture

Mais ce n’est pas tout ! Pour célébrer le Nouvel An Lunaire, le PSG a concocté une soirée spéciale. En partenariat avec la marque PHANTACi de Jay Chou, le club a créé des maillots et des vestes collector aux couleurs de cette fête traditionnelle. Les joueurs porteront ces tenues lors du match, offrant ainsi un spectacle unique aux spectateurs.

Le club invite également les supporters à participer à cette célébration en proposant de nombreuses animations : photocall, maquillage à thème, distribution de badges… De quoi ravir petits et grands !

Cette soirée s’annonce donc riche en émotions pour les supporters parisiens. Entre la présentation de leur nouvelle star, Kvaratskhelia, et la célébration du Nouvel An Lunaire, le Parc des Princes promet une ambiance festive et unique.