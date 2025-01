Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia est officiellement un joueur du Paris SG !

Khvicha Kvaratskhelia au PSG, c’est désormais officiel ! Le club de la capitale vient d’officialiser la signature de l’international géorgien comme sa première recrue de ce mercato d’hiver.

Mercato PSG : Le Paris SG frappe fort avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia

Il faudra désormais s’y habituer. Autrefois joueur de Naples, c’est désormais sous les couleurs parisiennes que Khvicha Kvaratskhelia évoluera désormais pour les prochaines saisons. Le Paris Saint-Germain a annoncé ce vendredi la signature de l’international géorgien.

Révélation de la saison dernière avec Naples, il s’engage avec le club de la capitale pour les quatre prochaines années et demie. Après plusieurs jours de négociations intenses, les deux clubs sont parvenus à un accord. Les négociations entre le PSG et Naples ont été rapides et efficaces avec une indemnité de transfert d’environ 70 millions d’euros.

Le club parisien a su convaincre Kvaratskhelia de rejoindre son projet sportif. L’ailier géorgien, qui avait exprimé son désir de quitter Naples, a saisi l’opportunité de rejoindre l’un des plus grands clubs du monde.

Kvaratskhelia succède à Mbappé au Paris SG avec le Numéro 7

Le PSG a ainsi réussi à s’attacher les services d’un des joueurs les plus prometteurs du football européen. Kvaratskhelia, élu meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions la saison dernière, apportera sa technique, sa vitesse et son sens du but au club de la capitale. Il portera le numéro 7, laissé vacant par le départ de Kylian Mbappé. Un numéro chargé d’histoire au PSG, porté par de grands joueurs comme David Beckham ou Edinson Cavani et récemment par Kylian Mbappé.

Un rêve qui se réalise

Khvicha Kvaratskhelia est arrivé à Paris avec le statut de star après notamment une saison 2022-2023 explosive avec Naples au cours de laquelle il a marqué 12 buts et délivré 13 passes décisives. « C’est un rêve d’être ici. On m’a dit énormément de choses très positives à propos du Paris Saint-Germain. Je ressens une immense fierté en rejoignant ce grand club et j’ai vraiment hâte de porter mes nouvelles couleurs », a-t-il déclaré après sa signature.

De son côté, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, s’est félicité de cette arrivée : « Nous sommes ravis d’accueillir Khvicha Kvaratskhelia au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Khvicha est l’un des joueurs les plus excitants du football mondial – un talent fantastique, mais aussi un joueur qui a du courage et se bat pour l’équipe avant tout. Khvicha était tellement déterminé à faire partie de notre grand club. Je sais qu’il atteindra tous ses objectifs avec nous. Nous sommes ravis de renforcer notre effectif et de continuer à faire du collectif la star du Paris Saint-Germain », a-t-il confié.