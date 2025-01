Le Stade Brestois continue d’impressionner en Ligue 1. Ce dimanche, le club breton a décroché une troisième victoire consécutive en s’imposant face au Havre AC (1-0). À l’issue de cette rencontre, Éric Roy, entraîneur français de 58 ans, a partagé sa satisfaction et réaffirmé ses objectifs pour la saison.

Une victoire clé contre le Havre AC

Le Stade Brestois progresse lentement mais sûrement vers une possible qualification européenne. Le club, en pleine dynamique positive, enchaîne les bonnes performances. La victoire face au Havre AC ce dimanche en est une nouvelle preuve. Pour Éric Roy, le match a été une source de satisfaction :

« Enfin un clean sheet ! Notre première période a été bonne, nous avons su jouer et tenir le défi physique. Nous nous sommes créé au moins quatre ou cinq occasions franches. C’est presque frustrant de rentrer aux vestiaires avec un seul but d’avance. Cela dit, c’est une vraie satisfaction de gagner ici, surtout avec une telle maîtrise », a déclaré l’entraîneur brestois.

Stade Brestois : Éric Roy affirme ses ambitions pour la saison 2023-2024 3

Objectif principal : assurer le maintien

Bien qu’il reconnaisse la bonne forme actuelle de son équipe, Éric Roy préfère rester mesuré. Son objectif principal reste le maintien en Ligue 1, avec en ligne de mire une éventuelle qualification européenne : « L’ambition de départ, c’est le maintien. Nous nous sommes fixé 35 points comme objectif, et nous en avons 28 aujourd’hui. La priorité reste donc de se maintenir. Mais je ne m’en suis jamais caché : j’ai envie que l’on existe dans ce championnat. C’est important de rester compétitifs. Cette victoire nous rapproche du haut du classement, et j’ai envie de regarder vers le haut. »

Des nouvelles des blessés

Éric Roy a également fait le point sur l’état physique de certains joueurs clés, dont Pierre Lees-Melou et Soumaïla Coulibaly : « Pierre Lees-Melou aurait pu entrer en jeu si nous avions creusé l’écart. Mais le match restait serré, et je n’ai pas voulu prendre de risque. J’espère qu’il sera disponible pour les prochaines rencontres. Quant à Soumaïla Coulibaly, il est revenu plus vite que prévu. C’est un plaisir d’avoir deux défenseurs centraux gauchers de haut niveau. Soumi’ retrouvera son meilleur niveau au fil des matchs. »