OGC Nice – OM : Marseille se saborde face à des Niçois efficaces

L’OM est tombé (2-0) ce dimanche face à l’OGC Nice dans une rencontre intense et riche en rebondissements, lors de la 19ᵉ journée de Ligue 1. Les Aiglons ont su punir des Phocéens en manque d’efficacité.

OGC Nice – OM : Un début de match catastrophique pour Marseille

Après un nul 1-1 concédé au Vélodrome face au RC Strasbourg, l’Olympique de Marseille devait se relever ce dimanche face à l’OGC Nice. Mais en clôture de la 19e journée de Ligue 1, les hommes de Roberto De Zerbi ont encore vécu une soirée frustrante.

Dès l’entame, Nice a imposé son rythme et exploité les failles marseillaises. Une erreur de Lilian Brassier a offert à Evann Guessand l’opportunité d’ouvrir le score après seulement sept minutes. Servi par Gaëtan Laborde, le jeune attaquant ivoirien a trompé Gerónimo Rulli d’un piqué précis (1-0).

L’Olympique de Marseille, malgré quelques tentatives timides, n’a pas su répondre à la pression niçoise et a vacillé face aux nombreuses incursions des Aiglons, notamment par Mohamed-Ali Cho et Gaëtan Laborde.

Cho enfonce le clou pour Nice face à Marseille

Au retour des vestiaires, l’Olympique de Marseille a tenté de reprendre le contrôle en montant d’un cran son pressing. Cependant, les Niçois ont continué de profiter des largesses défensives phocéennes. À la 51ᵉ minute, Mohamed-Ali Cho a fait exploser l’Allianz Riviera en inscrivant un superbe deuxième but après un service parfait d’Evann Guessand.

Son tir croisé, imparable pour Rulli, a scellé l’issue du match. Malgré un sursaut d’orgueil et une intensité retrouvée, les Marseillais n’ont jamais réussi à concrétiser leurs opportunités. Adrien Rabiot, Luis Henrique et Mason Greenwood ont multiplié les tentatives, mais le gardien niçois Marcin Bułka a réalisé plusieurs arrêts décisifs.

Le VAR n’a également rien signalé sur une possible main dans la surface, confirmant une soirée frustrante pour les hommes de Roberto De Zerbi.

Nice relance sa saison, Marseille cale

Avec cette victoire, l’OGC Nice grimpe à la 4ᵉ place et se rapproche des places européennes. Les Aiglons ont affiché une belle solidarité, incarnée par leur capitaine Dante et les inspirations de leurs attaquants. De son côté, l’OM reste 2ᵉ mais manque une occasion de mettre la pression sur le PSG et de revenir à 7 points de la première place. Une soirée à oublier pour les Phocéens, qui devront rapidement se ressaisir.