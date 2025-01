FC Nantes Mercato : Arrivée imminente de Francis Coquelin au FCN

Le FC Nantes accélère pour renforcer son entrejeu. Francis Coquelin, libre de tout contrat, va rejoindre le groupe nantais cette semaine.

Mercato : Francis Coquelin attendu ce mardi au FC Nantes

Le dossier Francis Coquelin au FC Nantes connait un nouveau rebondissement. Après avoir vu un premier accord capoter en début de mercato en raison d’une blessure musculaire, l’ancien milieu d’Arsenal est finalement attendu ce mardi à la Jonelière pour s’entraîner avec le groupe nantais, selon les informations de L’Equipe.

Les Canaris, qui ont déjà sécurisé l’arrivée d’Anthony Lopes, cherchent à renforcer leur entrejeu et l’expérience de Francis Coquelin serait un atout indéniable. Libre de tout contrat depuis son départ de Villarreal, le joueur de 33 ans avait rapidement trouvé donné son aval pour rejoindre le club nantais. Une blessure survenue in extremis a mis un coup d’arrêt à cette opération, mais l’ancien joueur d’Arsenal a toujours grande chance de signer au FC Nantes.

Antoine Kombouaré et le staff technique du FCN auront l’occasion d’évaluer l’état physique du joueur et de déterminer s’il est en mesure de répondre aux exigences du haut niveau. Si les tests sont concluants, le FC Nantes devrait rapidement finaliser la signature de Conquelin. Son arrivée permettrait ainsi au club de renforcer son effectif et d’accroître ses chances de réaliser une bonne saison.