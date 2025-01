OL Mercato : Une offre tombe pour Rayan Cherki, l’Olympique Lyonnais se montre exigeant

Rayan Cherki, très sollicité durant ce mercato, a fait l’objet d’une offre, repoussée par l’OL. Plusieurs autres prétendants restent en embuscade pour tenter de le recruter.

Mercato : L’OL repousse une offre de l’Atalanta pour Rayan Cherki

Plusieurs joueurs de l’OL, dont Rayan Cherki, sont très courtisés cet hiver. Le club rhodanien a pourtant déjà laissé partir huit joueurs en ce mois de janvier. Anthony Lopes et Wilfried Zaha ont été libérés, Mahamadou Diawara et Justin Bengui ont été prêtés, tandis que Gift Orban, Maxence Caqueret, Jeffinho et Adryelson ont été transférés. Saïd Benrahma, quant à lui, est annoncé sur le départ pour Neom, en Arabie Saoudite.

Concernant Rayan Cherki, une proposition de l’Atalanta Bergame, estimée à environ 20 millions d’euros selon les informations du journaliste mercato Nicolo Schira, est parvenue à John Textor.

Cependant, cette offre aurait été immédiatement refusée par le président de l’Olympique Lyonnais. Le dirigeant américain a en effet fixé le prix de départ du milieu offensif des Gones à 22 millions d’euros, d’après Sky Sport Deutschland.

Plusieurs clubs en embuscade pour le meneur de jeu Lyonnais

La fin du mercato s’annonce très animée à l’OL pour Rayan Cherki qui est aussi sur les tablettes de trois clubs de Premier League : Chelsea, Fulham et Newcastle United, ainsi que du Bayern Munich, du Bayer Leverkusen et du Borussia Dortmund en Bundesliga.