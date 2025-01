Ligue des Champions : Stuttgart prévient déjà le PSG !

Ce mercredi, le PSG sera en Allemagne pour affronter Stuttgart pour le compte de la 8e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Un match décisif pour la qualification, pour laquelle un match nul suffirait au bonheur des deux clubs. Mais le pensionnaire de Bundesliga ne vise pas ce résultat.

Le VfB Stuttgart veut taper le PSG

Pour ce dernier match de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le PSG se rend sur le terrain du VfB Stuttgart. Un match nul qualifierait les deux équipes pour le prochain tour. Malgré cet avantage potentiel, le club allemand exclut catégoriquement toute entente préalable avec le champion de France en titre. Après la défaite de Stuttgart face à Mayence ce samedi (2-0), Fabian Wohlgemuth, le directeur sportif de Stuttgart, a clairement affirmé que son équipe n’envisageait pas de jouer le nul contre le Paris Saint-Germain.

« Les deux clubs vont-ils s’entendre pour se partager les points et conclure un pacte de non-agression, sachant que ce scénario qualifierait les deux formations ? La question est posée. Pour les deux équipes, il s’agit d’aller de l’avant et de ne pas calculer. Viser le nul, nous ne savons pas faire. Il est hors de question de jouer contre nature », a déclaré le dirigeant du club allemand dans des propos rapportés par L’Équipe. Même son de cloche au Paris.

Le PSG ne va pas en Allemagne pour jouer le nul

Grâce à son exploit face à Manchester City (4-2), le PSG est en bonne position pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Actuellement classé 22e au classement général, le club entraîné par Luis Enrique doit assurer sa qualification lors de cette dernière journée. Si le club allemand refuse catégoriquement l’idée d’un pacte pour un score de parité, les Rouge et Bleu ne comptent pas non plus faire un arrangement et vise une victoire.

« Au sein du club, on assure que le match nul n’a pas été un sujet de conversation. Le PSG étant nettement favori de la rencontre, et ayant tout intérêt à obtenir le meilleur classement possible pour aborder les play-offs dans les meilleures conditions, la question du match nul ne devrait probablement pas se poser avant le dernier quart d’heure, peut-être », explique le quotidien sportif L’Équipe.