Toulouse FC : Charlie Cresswell revient sur la défaite face à Montpellier HSC

Ce week-end, lors de la 19e journée de Ligue 1, le Toulouse FC s’est incliné face au Montpellier HSC sur le score de 1-2. Une défaite inattendue pour les Violets, pourtant favoris avant le match. Malgré tout, Charlie Cresswell reste serein et analyse la performance de son équipe.

Charlie Cresswell minimiste après la défaite contre Montpellier

Le Toulouse FC pouvait s’attendre à des surprises cette saison, mais certainement pas à un revers face au Montpellier HSC. Avant cette rencontre, les Toulousains, en pleine forme, étaient donnés largement favoris contre les Héraultais. Cependant, le terrain a raconté une tout autre histoire.

L’équipe de Jean-Louis Gasset a su exploiter les quelques erreurs des Violets pour inscrire deux buts décisifs. Pourtant, sur le plan statistique, le Téfécé a dominé, notamment grâce à une possession de balle supérieure et un nombre d’occasions plus important.

Mais c’est bien Montpellier qui a brillé par son efficacité. Peu dangereux dans le jeu, les Héraultais ont su se montrer cliniques en convertissant leurs rares opportunités. Charlie Cresswell, défenseur central du Toulouse FC, a livré son analyse à l’issue du match :

« Il a manqué à l’équipe de marquer suffisamment de buts, évidemment. Je ne pense pas qu’on ait manqué de quelque chose de très important. C’est le football… On a marqué, puis eux à leur tour, sur un but évitable. Ils ont doublé la marque sur un centre qui provoque le but. Ce sont des choses qui arrivent dans le football », a-t-il déclaré.

Un appel à l’unité pour viser l’Europe

Malgré ce revers, Charlie Cresswell reste confiant quant aux ambitions du TFC en Ligue 1. Il espère toujours une qualification européenne en fin de saison et a tenu à adresser un message à ses coéquipiers et aux supporters : « Nous apprécions le soutien des supporters. On doit rester solidaires et combattre comme des guerriers le week-end prochain », a conclu le défenseur des Violets. Le Toulouse FC aura donc à cœur de se rattraper lors de sa prochaine sortie, pour rester dans la course aux places européennes.