Mercato Stade de Reims : un jeune talent malien dans le viseur du SDR

Après avoir recruté plusieurs joueurs pour renforcer son effectif, le Stade de Reims continue de miser sur les jeunes talents africains prometteurs. Sa nouvelle cible ? Aboubacar Diakité, un milieu de terrain malien surnommé « Dino ».

Aboubacar Diakité, la nouvelle pépite convoitée par le Stade de Reims ?

Connu pour son travail de détection des jeunes joueurs, le Stade de Reims a régulièrement accordé sa confiance aux pépites africaines. Récemment, le club a misé sur Patrick Zabi, qui brille déjà dans les compétitions ivoiriennes. Avant lui, des joueurs comme Mohamed Bamba, Yaya-Kader Fofana, Niama Sissoko, ou encore Ibrahim Hafiz ont également rejoint les rangs du SDR.

Dans cette même dynamique, le club champenois s’intéresse désormais à Aboubacar Diakité, alias « Dino ». Ce milieu de terrain international U20 malien, formé à l’Académie ABM Football, se distingue par sa polyvalence. En plus de son rôle naturel de récupérateur, il peut également évoluer en défense centrale. Sa combativité et son énergie sur le terrain ne passent pas inaperçues, faisant de lui un joueur très convoité.

Pourquoi le Stade de Reims est sous le charme de Dino ?

Le profil d’Aboubacar Diakité séduit particulièrement les recruteurs du Stade de Reims. Selon les informations d’Africafoot, le SDR aurait été impressionné par ses performances lors des matchs préparatoires à la CAN U20. Son style de jeu, mêlant intensité et technicité, en fait un renfort potentiel de choix pour l’équipe.

Pour évaluer ses capacités dans un environnement plus exigeant, le Stade de Reims prévoit une période d’essai d’un mois. Toutefois, le SDR n’est pas seul dans la course. Le jeune joueur attire également l’attention de clubs en Belgique, en Espagne et en Angleterre, preuve de son talent reconnu à l’échelle internationale.