Montpellier HSC : « On est en vie », Jean-Louis Gasset salue la victoire face au Toulouse FC

Après l’exploit contre l’AS Monaco, le Montpellier HSC confirme son retour en force avec une deuxième victoire consécutive face au Toulouse FC (2-1) ce week-end au Stadium Municipal. Jean-Louis Gasset, entraîneur des Héraultais, a exprimé sa satisfaction après ce match crucial et dévoilé les clés de ce succès.

Jean-Louis Gasset savoure la victoire contre le Toulouse FC

Le Montpellier HSC quitte progressivement la zone rouge du classement de Ligue 1. Grâce à cette nouvelle victoire, le club montre des signes encourageants de renouveau. Jean-Louis Gasset, visiblement ému, a souligné l’importance de cette série positive pour remonter au classement.

« On est en vie. On avait fait un exploit contre Monaco, il fallait le confirmer. Un point aurait déjà été une bonne chose, surtout qu’on n’en avait pas pris depuis trois mois, depuis que je suis arrivé. Mais prendre trois points, et de cette manière, en appuyant au bon moment en deuxième mi-temps, ça fait un bien énorme. »

L’entraîneur héraultais a également dédié ce succès au président Laurent Nicollin, qui célébrait son anniversaire dimanche dernier : « C’était l’anniversaire de notre président, tout le monde savait quel cadeau il voulait. On lui a dit qu’il l’aurait à 19 h, et on l’a fait. »

Photo : Jean-Louis-Gasset en route pour Montpellier

Un changement tactique décisif

Jean-Louis Gasset a également révélé la stratégie qui a permis au Montpellier HSC de renverser la vapeur. Un ajustement tactique en cours de match a été la clé de cette victoire.

« On a changé de système au bout de 30 minutes, car on était en retard partout, surtout sur les côtés. Initialement, on jouait en losange pour contrer, mais on a dû passer à deux lignes de quatre avec Savanier positionné sous Tamari. À la mi-temps, on a bien expliqué cela aux joueurs, car on a une équipe avec de jeunes éléments. »

Il a ajouté : « Que ce soit Nzingoula ou Chotard, ce sont encore de jeunes joueurs. C’est un système qu’on n’avait pas vraiment prévu. On s’adapte au jour le jour, en fonction des joueurs disponibles. Nous avons mis en place cette stratégie en une séance de 45 minutes samedi. L’égalisation nous a permis de rester en vie dans ce match. » Avec cette victoire, le Montpellier HSC confirme son regain de forme et prépare sereinement ses prochains défis en Ligue 1.