Coup de tonnerre à l’OM : Après Rabiot, un autre titi du PSG à Marseille ?

🚨Accord total entre Francfort et Monaco pour Dina Ebimbe



🔹Prêt payant d’1M€ + option d’achat de 10,5M€. Piste révélée par @RMCsport et confirmée !



➡️Le joueur arrive à Monaco ce soir et passe sa visite médicale demain.



⚠️ L’OM a tenté de le faire signer aujourd’hui. Le… https://t.co/LNl9h4gpld