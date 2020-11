PSG Mercato : Adrien Rabiot remue le couteau dans la plaie

Publié le 15 novembre 2020 à 23:00

De nouveau en équipe de France après un moment de disgrâce, Adrien Rabiot assure devoir cette prouesse à son expérience à la Juventus Turin. Une expérience autrement plus bénéfique que celle qu’il a vécue au PSG.

Adrien Rabiot plus heureux à la Juve

Pour avoir refusé d’être un réserviste de l’équipe de France, Adrien Rabiot avait été exclu. Mais les prestations du milieu de terrain avec la Juventus Turin, qu’il a rejointe à son départ du PSG en 2019, ont convaincu Didier Deschamps de le rappeler en sélection. Un bon choix pour le sélectionneur français au regard des belles prestations de l’ancien Parisien. Dévoilant le secret de son retour en force chez les Bleus, Adrien Rabiot assure que c’est lié à sa présence à la Juventus Turin, un club où il a « l’impression d’être un autre joueur et une autre personne ». « Ce transfert-là m’a fait grandir et je pense que ça se voit en équipe de France. Je suis vraiment épanoui dans ma vie de tous les jours, sur le terrain et en dehors », a-t-il expliqué dans un entretien accordé à Téléfoot.

« Dans le football et en dehors, je prends de l’âge », a fait remarquer le Tricolore avant d’ajouter que « le fait d’être allé à la Juventus, d’avoir changé d’environnement, de club, de pays : tout ça, ça fait grandir ». Le Français se sent « meilleur, plus complet », car « on travaille beaucoup en Italie et au niveau tactique, on a beaucoup travaillé, ce qu’on n’avait pas l’habitude de faire en France ». Enfin, le joueur de 25 ans assure que son expérience avec les Bianconeri est « vraiment bénéfique » et qu’il se sent « vraiment beaucoup mieux ».

Départ du PSG mouvementé pour le milieu de terrain

Adrien Rabiot a quitté le Paris Saint-Germain en queue de poisson. Après avoir refusé de prolongé, il a été placardisé jusqu’à son départ. Il manquait donc de condition physique à son arrivée en Italie. A force de travail et de détermination, le Français a retrouvé le rythme. Aujourd’hui, il s’est taillé une place de titulaire avec le champion de Serie A, où la concurrence est pourtant très serrée dans l’entrejeu. Une performance qui vaut au natif de Saint-Maurice de faire son grand retour en équipe de France.













Par JOËL