ASSE-PSG : La compo du Paris SG, gros casse-tête pour Pochettino

Publié par JEAN-LUC D le 27 novembre 2021 à 10:33

L’ASSE accueille le PSG ce dimanche à 13h. Pour ce match, Mauricio Pochettino fait face à un énorme dilemme pour sa composition d’équipe.

PSG : Un milieu décimé face à l’ASSE

Après sa défaite contre Manchester City malgré une qualification certaine pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain doit absolument réagir face à l’ AS Saint-Étienne afin de faire baisser la colère autour de l’équipe de Mauricio Pochettino. Mais pour ce déplacement dans le Forez, l’entraîneur argentin devra certainement innover pour son milieu de terrain. En effet, les absences se multiplient du côté de la capitale à ce poste, comme le souligne d’ailleurs Loïc Tanzi de RMC Sport.

Avant le match à Geoffroy-Guichard, Marco Verratti, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum et Idrissa Gueye ne participent pas à l’entraînement collectif d’avant-match. Les quatre milieux de terrains du PSG sont tous restés en salle pour travailler. Touché mardi à l'entraînement et absent mercredi soir lors du choc à l’Etihad Stadium contre Manchester City, Marco Verratti devrait être indisponible environ trois semaines selon le journal L’Équipe. L’international italien de 29 ans souffre d'une petite lésion et va devoir être une nouvelle fois éloigné des terrains de foot.

Le maître à jouer du Paris Saint-Germain pourrait ainsi manquer les matches face à l’OGC Nice, RC Lens, Bruges et l’AS Monaco. Son retour pourrait donc intervenir pour le déplacement à Lorient le 22 décembre, juste avant la trêve hivernale. Toujours selon la même source, Ander Herrera a passé des examens vendredi, mais sa blessure aux ischios pourrait l'éloigner des terrains durant un mois. Touché au genou et forfait face à Manchester City, Georginio Wijnaldum ne devrait lui pas être absent trop longtemps selon le quotidien.

Mauricio Pochettino va donc devoir trouver des solutions pour son milieu de terrain demain face à des Stéphanois gonflés à bloc et sur une bonne dynamique de trois matches consécutifs sans défaite (1 nul, 2 victoires). Même s’il peut encore compter sur Leandro Paredes, Danilo Pereira et le jeune Eric-Junior Dina-Ebimbe, Pochettino pourrait faire appel à Xavi Simons et Ismaël Gharbi en réserve. Le coach parisien pourrait également repositionner Angel Di Maria au milieu de terrain comme il l’a fait à Manchester.

En attendant, Pochettino pourrait se présenter avec un milieu inédit face à l’ASSE. Pour rappel, Keylor Navas est suspendu pour cette rencontre. Gianluigi Donnarumma va donc faire son retour dans les buts. En défense, Juan Bernat, qui n’est pas qualifié pour la Ligue des Champions, va faire son retour dans le groupe. Pour la première fois depuis son arrivée durant l’été, Sergio Ramos vivre ses premières minutes en match officiel sous ses nouvelles couleurs. Devant, le trio Messi, Neymar, Mbappé devrait commencer, sauf si Pochettino décide de lancer Angel Di Maria.

L’équipe probable du PSG

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Paredes, Pereira - Di Maria, Messi, Neymar - Mbappé.