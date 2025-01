Transfert OM : Surprise, De Zerbi veut s’offrir un buteur de l’Atlético Madrid

Suite au départ d’Elye Wahi à Francfort, Roberto De Zerbi réclame un attaquant expérimenté pour le remplacer. Et l’entraîneur de l’OM a jeté son dévolu sur un buteur de l’Atlético Madrid en cette ligne droite du mercato.

Roberto De Zerbi tente d’attirer Alexander Sorloth

Après la défaite face à Nice (2-0), la nécessité de recruter un avant-centre pour compenser le départ d’Elye Wahi s’est accentuée à l’Olympique de Marseille. Et si plusieurs noms ont circulé ces derniers jours dans la cité phocéenne, c’est désormais celui d’Alexander Sorloth qui retient toute l’attention.

Evoluant actuellement à l’Atlético de Madrid, l’attaquant norvégien ne parvient pas à s’imposer dans le onze de départ de Diego Simeone. Peu utilisé par son entraîneur, le buteur de 29 ans pourrait être prêté lors de ce mercato hivernal. Beşiktaş s’est rapidement position en vue de l’attirer dans ses rangs, mais l’OM s’est également invité dans la danse selon les informations de la Tribune Olympienne.

Le profil d’Alexander Sorloth correspondrait parfaitement aux attentes de Roberto De Zerbi. Fort physiquement, capable de marquer des buts et de prendre de la profondeur, le Norvégien pourrait apporter un plus indéniable à l’attaque marseillaise. De plus, sa volonté de retrouver du temps de jeu pourrait faciliter les négociations.

🚨🚨 L'OM travaille sur le dossier Alexander Sorloth !!



Le joueur qui est en partance de l'Atletico Madrid est disponible en prêt et le Besiktas qui également très intéressé par le joueur norvégien.



L’OM a activé plusieurs d’autres pistes pour le poste de numéro 9..#TeamOM… pic.twitter.com/Tjvn8bNlYR — ActuOlympien (@ActuOlympien) January 28, 2025

L’OM devra agir vite en cette fin de mercato hivernal

L’entraîneur de l’OM serait déterminé à boucler ce dossier en cette fin de mercato. Le technicien italien sait que la concurrence est rude, mais il reste convaincu que les arguments de Marseille peuvent séduire Alexander Sorloth. Roberto De Zerbi souhaite ainsi ardemment renforcer son secteur offensif avec un tel attaquant.

Les prochains jours s’annoncent décisifs pour l’avenir d’Alexander Sorloth. L’Olympique de Marseille devra agir vite pour convaincre le joueur et l’Atlético de Madrid. Si ce dossier venait à aboutir, ce serait un véritable coup réalisé par Pablo Longoria et son équipe. Les tractations devraient s’intensifier dans ce sens.