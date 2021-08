OM Mercato : L’offre de Longoria pour Alexander Sorloth dévoilée

Publié par Timothée Jean le 19 août 2021 à 08:31

Pour remplacer Dario Benedetto en partance pour le Betis Séville, l’ OM a jeté son dévolu sur Alexander Sorloth. Le club phocéen aurait même transmis une offre au RB Leipzig pour son transfert.

Arrivé à l’ OM à l'été 2019 en provenance du Boca Juniors contre 14 M€, Dario Benedetto n'a jamais véritablement su s'imposer à Marseille. Le buteur argentin devrait quitter le club phocéen dans les prochaines semaines, le Betis Séville s’active pour sa signature. Pour compenser son départ, les dirigeants de l’OM sont attirés par le profil d’Alexander Sorloth, l’attaquant du RB Leipzig.

La presse faisait état d'un simple intérêt du club marseillais pour le buteur norvégien et ce même intérêt a désormais pris une forme très concrète. Selon les informations de Foot Mercato, l’Olympique de Marseille serait en discussions avec le club allemand dans le but de recruter Alexander Sorloth, qui viendrait épauler efficacement Arkadiusz Milik en attaque la saison prochaine. Et les dirigeants marseillais auraient même formulé une offre pour son transfert.

Le journaliste turc de Calcio Pillole, Ekrem Konur, révèle que les dirigeants de l’OM demandent un prêt avec option d'achat pour d’Alexander Sorloth. Une option d’achat dont le montant n'a pas encore filtré, mais qui serait assez éloignée de la valeur marchande du principal intéressé, estimée à 16 M€ selon Transfermarkt.

Alexander Sorloth intéressé par le projet marseillais ?

Pour le moment, les deux écuries seraient toujours en discussions dans le but de trouver un terrain d’entente. De son côté, Alexander Sorloth ne se montre pas fermé à un transfert en Ligue 1 et pourrait se laisser séduire par le projet phocéen. L’Olympique de Marseille devra néanmoins céder son attaquant Dario Benedetto avant d'enrôler le géant norvégien en raison des marges salariales du club.

Par ailleurs, Alexander Sorloth n’est pas le seul ttaquant visé par l'Olympique Marseille. Les noms de Ike Ugbo (Chelsea), Giovanni Simeone (Cagliari) ou encore Willian José (Real Sociedad) figurent sur sa liste des joueurs suivis par le club phocéen.