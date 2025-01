Mercato : L’OM va se séparer d’un milieu, négociations en cours

L’OM continue de remodeler son effectif. Un milieu de terrain, peu utilisé par Roberto De Zerbi, est proche de s’en aller. Les négociations pour son transfert s’accélèrent.

Mercato : Ismaël Koné va quitter l’OM

L’Olympique de Marseille poursuit son mercato d’hiver en effectuant des changements notables au sein de son effectif. Après le départ d’Elye Wahi vers l’Eintracht Francfort, c’est au tour d’Ismaël Koné de faire ses valises.

Fragilisé par des blessures récurrentes et des performances en deçà des attentes, le jeune international a perdu sa place de titulaire sous les ordres de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien de l’OM a récemment confirmé son départ, en indiquant que « Ismaël Koné va probablement s’en aller ». Plusieurs clubs européens se sont déjà positionnés pour l’accueillir.

Le Werder Brême et Valence CF négocient son transfert

Fabrizio Romano assure en effet que le Werder Brême et Valence CF ont chacun soumis à l’Olympique de Marseille une offre de prêt d’Ismaël Koné. Carlos Corberán, le coach du club espagnol, aurait même fait du milieu de terrain une de ses priorités. Reste à savoir quel prétendant parviendra à rafler la mise dans ce dossier.

Les négociations se poursuivent entre les différentes parties, et un accord pourrait être conclu dans les jours à venir. Avant la fermeture mercato hivernal, l’OM et Ismaël Koné devraient rapidement trancher et choisir la meilleure option pour la suite de sa carrière.