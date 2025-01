Mercato Stade Rennais : Le SRFC se penche sur un crack du RC Lens !

Le défenseur autrichien évoluant au RC Lens, Kevin Danso, est sur les tablettes du Stade Rennais cet hiver. Les dirigeants du SRFC pourraient passer à l’attaque dans les prochains jours.

Mercato Stade Rennais : Kevin Danso, nouvelle cible du SRFC pour renforcer la défense ?

En cette fin de mercato hivernal, les clubs de Ligue 1 s’activent pour boucler les derniers dossiers chauds. Le Stade Rennais bouge aussi les lignes et pourrait bien boucler l’arrivée d’une nouvelle recrue en défense dans les prochains jours. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants bretons auraient coché le nom de Kevin Danso, défenseur central du RC Lens, pour renforcer leur effectif.

L’international autrichien de 26 ans, sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en 2027, dispose d’une belle expérience en Ligue 1 et a séduit par ses qualités. Après son transfert avorté à l’AS Rome lors du dernier mercato estival, Kevin Danso cherche toujours une nouvelle destination. Le Stade Rennais cible la pépite lensoise.

Toutefois, l’opération s’annonce un peu difficile. Le Stade Rennais va devoir casser sa tirelire pour s’offrir l’Autrichien. Le RC Lens réclamerait un montant avoisinant les 25 millions d’euros pour laisser filer son défenseur central. De son côté, Kevin Danso serait ouvert à un transfert au Stade Rennais pour aider le club à se maintenir en Ligue 1.

Kevin Danso a disputé 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec le RC Lens. L’Équipe précise que les deux clubs n’ont pas encore entamé de négociations, mais Rennes prépare une offre pour le joueur. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de l’international autrichien est estimée à 25 millions d’euros.