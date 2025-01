Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli sous pression, Pierre Sage bientôt à Rennes ?

Le technicien du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, serait sur la sellette à Rennes après la série noire du SRFC en Ligue 1. Un nouvel entraîneur pourrait le remplacer.

Mercato Stade Rennais : Pierre Sage pour sauver Rennes ?

Le climat se tend au Stade Rennais. Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc breton, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Une série de cinq défaites consécutives, dont quatre en Ligue 1, entraîne le SRFC à la 16e position au classement. En raison des mauvais résultats du club, la pression monte sur l’entraîneur argentin, arrivé en novembre dernier en remplacement de Julien Stéphan.

Jorge Sampaoli pourrait ne pas durer au Roazhon Park. Un nom circule déjà pour le remplacer si les résultats ne s’améliorent pas. Pierre Sage pourrait bientôt prendre les rênes du Stade Rennais. L’entraîneur français de 45 ans est désormais libre de tout engagement après son limogeage de l’Olympique Lyonnais ce mardi 28 janvier 2025.

Et si Rennes se tournait vers lui pour redresser la barre et assurer le maintien en Ligue 1 ? Le journaliste Abdellah Boulma a évoqué cette hypothèse. En effet, le travail réalisé par Pierre Sage à Lyon a été remarquable. Le Français a réussi à redresser une équipe lyonnaise aux abois la saison dernière. À la surprise générale, les Gones ont raflé des points dès son arrivée et se sont qualifiés pour une compétition européenne à la fin de la campagne.

Pierre Sage possède un profil intéressant. Jeune et ambitieux, il a démontré à Lyon qu’il était capable de mettre en place un jeu attractif et de fédérer un groupe. Le Stade Rennais pourrait lui faire appel pour changer la situation.