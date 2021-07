OM Mercato : Giovanni Simeone, une nouvelle menace plane !

Publié par Timothée Jean le 03 juillet 2021 à 11:46

Sanctionné par la DNCG, l' OM risque d'avoir une marge de manœuvre réduite pour le recrutement de Giovanni Simeone. Le club olympien est position sur le l’attaquant de Cagliari.

OM Mercato : Giovanni Simeone, une grosse concurrence

6 buts et 2 passes décisives en 19 apparitions, tel est le bilan statistique de Giovanni Simeone en Serie A la saison passée. Les prestations de l'attaquant argentin avec Cagliari ont laissé entrevoir de belles promesses pour l'avenir. Pourtant l’avant-centre pourrait changer d’air dès cet été. Confrontés à de sérieux soucis financiers, les dirigeants du club italiens envisagent de céder leur buteur contre une belle entrée d’argent dans les caisses. Et en cas de départ de Caglirari, c’est bien en France que son avenir pourrait s'écrire.

Comme le révélait récemment Foot Mercato, l’Olympien de Marseille est en pole position pour s’offrir Giovanni Simeone. La direction de l’OM apprécierait particulièrement son profil virevoltant et en aurait fait une cible de choix pour épauler efficacement Arkadiusz Milik en attaque la saison prochaine. Un intérêt réciproque puisque Giovanni Simeone donnerait sa préférence à l’OM, selon la même source.

Les dirigeants marseillais ont entamé des négociations avec Cagliari en vue de son transfert. Sauf que le dossier est toujours ouvert, aucun n’accord n'a été trouvé entre les différentes parties, ce qui laisse une chance aux autres courtisans. Si le Milan AC, Watford et Torino restent à l'affut, un nouveau prétendant, non des moindres, vient de s’immiscer dans ce dossier.

Le Zénith s’invite dans la bataille

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, spécialiste mercato pour Sky Sport Italia, le Zénith Saint-Pétersbourg a identifié Giovanni Simeone comme une cible préférentielle pour cet été. Son profil percutant et prometteur collerait tout à fait au type de joueur recherché par le club russe, solide financièrement. Le journaliste italien indique que le Zénith a déjà pris des renseignements concernant le joueur, sur sa disponibilité et son prix réclamé par Sassuolo. Pour rappel, la valeur marchande du joueur est fixée à 11 M€ selon Transfertmark. Mais le club italien pourrait demander un plus gros montant pour joueur sous contrat jusqu’en 2024.