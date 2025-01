PSG Mercato : 50M€, le Paris SG tient un diamant brut !

Pour compenser le départ de Kylian Mbappé l’été passé, le PSG a opté pour un recrutement audacieux avec de jeunes talents. Plus de six mois plus tard, le Paris SG semble avoir fait le bon choix.

PSG Mercato : Le Paris SG a trouvé son nouveau meneur de jeu

Ce mardi, tous les regards sont tournés vers le Paris Saint-Germain. Le jeune milieu de terrain Désiré Doué, 19 ans, continue de séduire par son talent et sa polyvalence. S’il apprécie de pouvoir évoluer à plusieurs postes, l’ancien du joueur du Stade Rennais aspire à une place plus stable dans le onze de départ. Son attachement au club de la capitale ne fait aucun doute, et son avenir s’annonce des plus prometteurs.

Malgré l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia qui intensifie la concurrence en attaque, l’international espoir français semble prêt à maintenir sa place grâce à sa forme actuelle et à son énergie positive. Doué semble désormais bien installé en soutien des attaquants. La position est fixée par Luis Enrique, et ne devrait plus bouger.

« L’entraîneur parisien savait que tôt ou tard, l’international Espoirs français exploserait et saurait lui rendre la confiance qu’il a placée en lui », indique le journal Le Parisien. Sa progression, combinée à sa capacité à dribbler, à passer et à lire le jeu, lui permet d’exceller en meneur de jeu. Désiré Doué se distingue également par son altruisme et son implication quotidienne à l’entraînement, ce qui renforce son rôle au sein de l’équipe.

« Bien dans sa tête et dans son corps, il diffuse une énergie positive que l’on perçoit dans son rapport au public et à ses coéquipiers », ajoute le média régional. Alors que le natif d’Angers commence à marquer les esprits, l’un de ses anciens encadreurs assure que le Paris SG n’a pas encore vu le vrai Désiré Doué.

Désiré Doué, le milieu offensif que le Paris SG attendait ?

En investissant 50 millions d’euros pour recruter Désiré Doué lors du mercato estival passé, le Paris Saint-Germain s’est offert les services de l’un des meilleurs talents français de sa génération. Six après son arrivée, l’ancien milieu offensif du Stade Rennais s’impose progressivement comme un élément clé du PSG. Après un début de saison un peu timide, le frère de Guela Doué a rapidement pris ses marques sous les ordres de Luis Enrique.

Photo : Désiré Doué du PSG

D’après son ancien éducateur Mathieu Le Scornet, « Doué est pleinement imprégné du projet de jeu de Luis Enrique. La prochaine étape, c’est de garder de la constance dans ses performances. Pour moi, quand il se sera installé à son poste, derrière l’attaquant, il ne bougera plus. » Sous contrat jusqu’en juin 2029, Désiré Doué a tout pour devenir l’un des chouchous du Parc des Princes.