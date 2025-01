À l’occasion du dernier match de la phase de groupes de la Ligue des champions, le Real Madrid affronte le Stade Brestois au stade de Guingamp. À la veille de cette confrontation décisive, le gardien belge Thibaut Courtois s’est exprimé sur le SB29, qu’il considère comme une équipe surprenante en raison de ses performances remarquables.

Thibaut Courtois : « C’est une équipe qui m’a surpris »

Ce match entre le Stade Brestois et le Real Madrid est crucial, car il oppose deux équipes en quête de qualification. Le SB29, déjà assuré d’une place en barrages, espère marquer l’histoire en se qualifiant directement pour les huitièmes de finale. De leur côté, les Madrilènes doivent impérativement obtenir un bon résultat pour entretenir leurs chances. Conscient de l’importance de l’enjeu, Thibaut Courtois s’attend à une rencontre intense :

« Je pense que demain, nous aurons un match très difficile face à une équipe physique et en pleine confiance. Ils défendent bien et jouent beaucoup sur leur attaquant avec des ballons aériens. Nous devrons être compétitifs et livrer une excellente performance pour espérer gagner », a déclaré le gardien belge de 32 ans.

Stade Brestois : Thibaut Courtois sous le charme du SB29 3

Une admiration pour le parcours du Stade Brestois

Courtois n’a pas caché son admiration pour le Stade Brestois, qui impressionne pour sa toute première participation en Ligue des champions : « C’est une équipe qui m’a surpris par ses résultats et sa capacité à rivaliser à ce niveau. Physiquement, ils sont très solides, et nous savons que ce match sera spécial pour eux. Ils méritent clairement leur place dans cette compétition. Il faudra travailler dur dès les premières minutes, car ce sera un match très intense et difficile », a confié le portier du Real Madrid.

Un duel à fort enjeu au stade de Guingamp

Le coup d’envoi de cette rencontre décisive sera donné au stade de Guingamp ce mercredi 29 janvier 2025, à 21h00 GMT. Une victoire permettrait au Real Madrid de continuer à espérer une qualification, au moins en barrages. De son côté, le Stade Brestois aborde ce match sans véritable pression, mais avec l’envie de faire rêver ses supporters en validant un ticket historique pour les huitièmes de finale.