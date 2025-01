À la veille d’un match crucial contre Stuttgart, Luis Enrique a affiché sa vigilance en conférence de presse. Malgré le regain de confiance du PSG après sa victoire contre Manchester City en Ligue des Champions, l’entraîneur espagnol refuse tout excès d’optimisme.

Stuttgart – PSG : Luis Enrique avec une pression maximale pour un match décisif

Le Paris Saint-Germain aborde son ultime match de la phase régulière de Ligue des champions avec son avenir entre les mains. Forts d’un succès renversant contre Manchester City (4-2), les Parisiens peuvent valider leur qualification en barrages avec un simple nul contre Stuttgart. Pourtant, Luis Enrique a clairement affiché son inquiétude à la veille de cette opposition décisive en Allemagne.

« Je suis aussi tranquille que pour chaque match de Ligue des champions, ce qui veut dire que j’ai un niveau de tranquillité égal à zéro », a lâché l’Espagnol en conférence de presse. Ce duel s’annonce crucial, d’autant plus que le PSG de Luis Enrique n’a pas brillé en déplacement cette saison sur la scène européenne, avec une seule victoire à Salzbourg et deux défaites contre Arsenal et le Bayern Munich.

Luis Enrique, méfiant mais confiant pour le Paris SG

Bien que Stuttgart ne figure pas parmi les mastodontes européens, Luis Enrique n’a pas minimisé la qualité de son adversaire. « Je suis prêt pour cette compétition et pour ce nouveau format qui réserve beaucoup de surprises. Je suis prêt pour jouer contre un rival qui joue très bien au football », a-t-il déclaré, soulignant l’importance d’une préparation minutieuse avant le duel.

Le technicien espagnol sait qu’un faux pas pourrait coûter cher, et il ne veut rien laisser au hasard. Si le PSG a retrouvé des couleurs, notamment grâce à une prestation collective aboutie face à Manchester City, Luis Enrique reste focalisé sur l’idée d’élever encore le niveau de son équipe.

Pas de place pour le calcul

Malgré une position favorable au classement, l’entraîneur parisien a été clair : jouer pour le nul est hors de question. « L’expérience me dit que quand le résultat dépend de quelque chose qui est extérieur à ce qu’il se passe sur le terrain, l’ambition et l’engagement ne sont pas les mêmes », a-t-il indiqué, avec l’ambition d’améliorer sa position au classement.

« Donc je ne suis pas là pour ça, je ne veux pas spéculer mais on va essayer de gagner ce match. Et on va essayer d’améliorer le nombre de points que nous avons et donc améliorer notre classement. », a-t-il expliqué. Pour Luis Enrique, la seule stratégie viable est de viser la victoire et de continuer à engranger des points.

En se fixant cet objectif, le PSG pourrait également améliorer sa position dans le classement global et aborder les barrages avec plus de sérénité. Avec cette mentalité, Paris se présente à Stuttgart armé d’une ambition claire : ne pas se contenter du minimum et montrer qu’il peut assumer son statut sur la scène européenne.