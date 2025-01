Grande nouvelle pour le PSG avant le choc contre Stuttgart !

Ce mercredi soir, le PSG affronte le VfB Stuttgart sur la pelouse de la Mercedes-Benz Arena pour le compte de la 8e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. À la veille de ce match crucial, le Paris SG a reçu une bonne nouvelle.

Un casse-tête à Stuttgart avant d’affronter le PSG

Le PSG se prépare à un match crucial face au VfB Stuttgart, mais le club allemand pourrait être privé d’une pièce maîtresse de l’effectif de Sebastian Hoeness. Le gardien titulaire Alexandre Nübel, prêté par le Bayern Munich, est incertain pour cette rencontre. L’ancien portier de l’AS Monaco n’a pas participé à l’entraînement collectif de mardi.

Selon la presse allemande, l’état de santé d’Alexander Nübel s’est amélioré entre lundi et mardi et le gardien a une chance de jouer contre le PSG. Si ce n’est pas possible, il sera remplacé par Fabian Bredlow (29 ans, 1m90), qui a disputé deux matches de Coupe d’Allemagne cette saison, le dernier en décembre dernier contre Regensburg (D2).

« Fabi jouera (si Nübel n’est pas disponible) et il fait une très bonne impression. Il l’a prouvé à chaque fois qu’il a pu ou dû entrer en jeu. Ce sont tous deux des candidats de premier plan, qui sont mentalement capables de jouer ce match », a déclaré Sebastian Hoeness.

Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur de Stuttgart a déclaré : « nous déciderons mercredi si Alexander Nübel pourra jouer. En cas d’absence, Fabian Bredlow le remplacera. » L’absence de Nübel, véritable rempart des Stuttgartois, serait un coup dur pour l’équipe allemande qui affronte un Paris Saint-Germain en pleine forme.

Ce match, comptant pour la Ligue des Champions, revêt une importance capitale pour les deux équipes. Un match nul permettrait aux deux équipes de poursuivre l’aventure européenne cette saison. Le match s’annonce donc ouvert et plein de surprises. Le Paris SG, avec son collectif de stars, part favori, mais devra se méfier d’un adversaire capable de coups d’éclat devant son public.