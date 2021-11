AS Monaco Mercato : Alexander Nübel répond aux critiques !

Publié par Timothée Jean le 15 novembre 2021 à 11:34

Prêté par le Bayern Munich, le gardien de but allemand Alexander Nübel s’est livré sur son début de saison mitigé à l’AS Monaco.

AS Monaco Mercato : Alexander Nübel veut retourner la situation

Cet été, l’AS Monaco a frappé un gros coup en Bavière. Le club monégasque est parvenu à mettre la main sur Alexander Nübel (25 ans), très convoité sur le marché des transferts. Le jeune gardien de but a rejoint le club de la Principauté en provenance du Bayern Munich, sous la forme d’un prêt de deux ans. Son arrivée à Monaco a suscité de l’enthousiasme chez les supporters, car Alexander Nübel est considéré dans son pays comme le digne successeur de Manuel Neuer.

Sauf que plus de quatre mois plus tard, le jeune gardien de but allemand déçoit dans les buts de l’ASM. Une boulette contre le Sparta Prague lors des préliminaires de la Ligue des champions, une faute de main contre le RC Lens (défaite 2-0) en championnat et une passivité face aux offensives adverses, Alexander Nübel se retrouve au coeur des critiques. Interrogé par L’Équipe, le portier de 25 ans s’est confié sur ses débuts compliqués à l'AS Monaco. Le portier allemand a reconnu devoir encore se libérer. « Mes statistiques pourraient être meilleures. Je ne suis pas encore à 100 % », a déclaré Nübel, lequel doit montrer plus pour enfin répondre aux attentes placées en lui.

Alexander Nübel a tranché pour son avenir à Monaco

Peu convaincant sous les couleurs monégasques, Alexander Nübel peut revenir au Bayern Munich dès l’été prochain. Mais le gardien de but ne l’entend pas de cette oreille, il espère aller au bout de son prêt à l’AS Monaco. « Ce n'est pas mon plan ni celui du Bayern. À Monaco, je joue deux matches de haut niveau par semaine, c'était mon objectif. Et cela sera aussi le mien quand je reviendrai à Munich », a-t-il assuré.