Coup de tonnerre : Après Kvaratskhelia, une autre star proche du PSG ?

Après Khvicha Kvaratskhelia, arrivé en provenance de Naples pour 70M€, le PSG aurait prévu d’autres renforts d’envergure pour compléter le collectif de Luis Enrique. La signature d’une star serait déjà dans les tuyaux pour les mois à venir.

Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia, unique recrue de l’hiver ?

Alors que le Paris Saint-Germain continue d’être associé à plusieurs joueurs sur ce mercato hivernal, le journal Le Parisien révèle que l’attaquant géorgien, Khvicha Kvaratskhelia, pourrait bien être la seule recrue de Luis Campos.

« Sauf retournement de situation, le PSG ne recrutera plus cet hiver selon nos informations », rapporte le média régional, qui ajoute que le club de la capitale « remet à l’été prochain ses prochaines grandes manœuvres, avec peut-être la cible d’un défenseur axial droit pour couvrir le poste de Marquinhos (voire d’Achraf Hakimi) et d’un attaquant de pointe. Le Colombien Jhon Durán, 21 ans, est régulièrement cité comme un candidat qui plairait à la direction sportive, Luis Campos en tête, et son entraîneur, Luis Enrique. »

Si la défense et la charnière centrale sont évoquées comme des priorités, les dirigeants du PSG envisageraient aussi une grosse arrivée au milieu de terrain. Un grand nom pourrait ainsi débarquer de la Bundesliga pour Paris.

Le Paris SG ne lâche pas Joshua Kimmich

Désireux d’attire un milieu de terrain de haut niveau pour la saison prochaine, le Paris SG placerait toujours Joshua Kimmich en tête de sa liste des priorités. En fin de contrat en juin prochain, l’international allemand n’a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich et pourrait donc rejoindre les rangs du PSG sans indemnité de transfert.

Alors qu’une prolongation semblait initialement probable, le joueur de 29 ans n’aurait encore rien signé et se montrerait désormais de plus en plus ouvert à un départ. Le PSG, qui n’a jamais dissimulé son intérêt pour l’ancien partenaire de Lucas Hernandez, pourrait alors saisir cette opportunité. Selon les informations de Caught Offside, le club de Nasser Al-Khelaïfi n’aurait d’ailleurs jamais renoncé à recruter Joshua Kimmich.

Interrogé à plusieurs reprises sur son avenir, l’ancien joueur de Stuttgart a affiché son agacement ce weekend. « J’ai été relativement clair il y a deux semaines. Il n’y a pas d’autre réponse pour le moment. Pour être honnête, je ne peux pas me lever tous les trois jours pour vous faire le point. Il y aura une mise à jour à un moment donné, quand il y aura eu une avancée, mais je ne ferai pas d’annonce sur mon avenir tous les trois jours », a déclaré Kimmich au micro de BILD.

Le Bayern Munich, désireux de le conserver, devrait poursuivre les négociations dans les semaines à venir, incitant ainsi le Paris Saint-Germain à accélérer ses démarches. Le Real Madrid, le Barça et Manchester City seraient aussi sur ce coup.