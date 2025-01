Ligue des Champions : le Real Madrid s’attend à un match difficile contre le Stade Brestois

À la veille du choc entre le Real Madrid et le Stade Brestois en Ligue des Champions, Carlo Ancelotti s’est exprimé en conférence de presse. L’entraîneur italien de 65 ans s’attend à une rencontre compliquée, mais son objectif reste clair : gagner et assurer la qualification.

Le Real Madrid se méfie du Stade Brestois

Cette saison, le Real Madrid foule pour la deuxième fois le sol français en Ligue des Champions. Lors de son précédent déplacement, les Madrilènes s’étaient inclinés face au LOSC Lille (0-1), une défaite qui leur a laissé un goût amer. Face au Stade Brestois, le club espagnol veut prendre sa revanche, non seulement pour l’honneur, mais aussi pour sécuriser son billet pour le prochain tour.

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a reconnu la difficulté du défi à venir, soulignant qu’il ne connaît pas bien son adversaire : « C’est difficile, comme toujours. Brest réalise un très bon parcours en Ligue des Champions. Ils ont un point de plus et une réelle chance de se qualifier… C’est bien. Il y aura beaucoup d’enjeux pour les deux équipes. »

💬 @MrAncelotti 💬

📺 Rueda de prensa completa ▶️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 28, 2025

Un Real Madrid sous pression mais concentré sur son objectif

Pour valider sa qualification, le Real Madrid devra également surveiller les autres résultats de la journée. Cependant, Ancelotti insiste sur l’importance de se concentrer uniquement sur leur propre performance : « Nous devons penser à ce qui est essentiel pour nous : gagner et finir le plus haut possible au classement. Ensuite, il y aura le tirage au sort, et nous verrons la suite. Mais pour demain, notre unique priorité est de gagner. Rien d’autre. »

Bien qu’il admette que son équipe n’est pas encore à son meilleur niveau, le coach madrilène mise sur les individualités pour faire la différence : « Nous nous sommes améliorés collectivement, mais nos individualités jouent aussi un rôle clé. Surtout Mbappé, bien sûr, mais aussi Rodrygo, Bellingham… et Vinicius ! C’est ce qui me permet d’être serein. »