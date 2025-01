Mercato PSG : La Premier League veut sauver un indésirable du Paris SG !

Peu utilisé par Luis Enrique, l’international espagnol, Marco Asensio pourrait quitter le PSG dans les prochains jours. Des clubs de Premier League se bousculent pour le déloger du Paris SG en cette fin du mercato hivernal.

Mercato PSG : Marco Asensio sur le départ du Paris SG, la Premier League en pole position ?

Le mercato d’hiver touche à sa fin et le PSG s’affaire pour boucler certains dossiers. Marco Asensio est poussé vers la sortie au Paris SG et devra trouver une nouvelle destination pour se relancer. L’ailier espagnol, âgé de 29 ans, peine à trouver sa place dans le onze de départ de Luis Enrique.

Mis à l’écart à plusieurs reprises, l’ancien joueur du Real Madrid pourrait bien quitter la capitale française. Cette saison, Marco Asensio a fait 17 apparitions toutes compétitions confondues avec le Paris SG et a inscrit deux buts. Selon les informations de PSGInside-Actus, l’international espagnol est mécontent de son faible temps de jeu et envisage de quitter Paris avant la fermeture du mercato hivernal dans quelques jours.

Plusieurs clubs de Premier League seraient intéressés par le profil de Marco Asensio. Aston Villa, Wolverhampton, Newcastle, Crystal Palace et même Chelsea seraient prêts à s’attacher les services de l’international espagnol. Les Villans semblent toutefois tenir la corde dans ce dossier.

Outre l’Angleterre, d’autres clubs européens, comme le Bayer Leverkusen et Galatasaray, ainsi que des formations saoudiennes suivent aussi de près la situation de Marco Asensio. Selon les informations de Foot Mercato, Galatasaray s’est bel et bien positionné pour accueillir l’ancien Madrilène. Les médias turcs ont aussi confirmé l’intérêt du géant turc. Le club stambouliote souhaite boucler l’opération sous forme de transfert définitif et non de prêt.

Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande de l’ancien crack du Real Madrid est estimée à 20 millions d’euros. Marco Asensio est sous contrat au PSG jusqu’en juin 2026.