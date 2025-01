Mercato RC Lens : Le RCL s’offre un milieu de terrain, officialisation imminente !

Le RC Lens est sur le point d’officialiser une nouvelle recrue au milieu de terrain au cours de ce mercato. Le jeune Monténégrin Andrija Bulatović, en provenance du Budućnost Podgorica, a passé sa visite médicale et devrait prochainement s’engager avec les Sang et Or.

Mercato RC Lens : Un jeune talent monténégrin pour renforcer le RCL

À seulement 18 ans, Andrija Bulatović est l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs de son pays. Milieu de terrain polyvalent, il a gravi les échelons en passant par plusieurs clubs monténégrins avant d’intégrer le Budućnost Podgorica l’été dernier. International chez les jeunes, il a déjà porté le maillot de toutes les sélections inférieures du Monténégro et compte plusieurs apparitions avec l’équipe A.

Fabrizio Romano avait déjà annoncé son départ pour le RC Lens l’an dernier, et la rumeur semble enfin se concrétiser. L’officialisation du transfert ne devrait plus tarder. Selon Vijestime, après avoir passé la visite médicale, Andrija Bulatovic se serait déjà engagé avec le club sang et or. Pour le moment, la durée du contrat n’est pas connue.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐞𝐞 ✅️

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞 ✅️



Après avoir passé la visite médicale, Andrija Bulatovic, 17 ans, s'est engagé avec le RC Lens.

On ne connaît pas encore la durée du contrat.

Info évoquée il y a quelques semaines par @FabrizioRomano… pic.twitter.com/7pqjajvshL — Racing (@Racing7862_) January 29, 2025

Si l’arrivée de Bulatović au RC Lens semble actée, son avenir à court terme reste encore à préciser. Le club nordiste pourrait en effet choisir de le laisser en prêt au Budućnost jusqu’à la fin de la saison afin de lui permettre de continuer sa progression avant d’intégrer le groupe lensois l’été prochain.

Cette stratégie permettrait au joueur de bénéficier d’un temps de jeu conséquent avant de se confronter aux exigences de la Ligue 1. Une approche similaire a déjà été adoptée pour d’autres jeunes talents recrutés par le Racing Club de Lens ces dernières saisons.

Un mercato déjà bien animé pour les Sang et Or

Le RC Lens a été particulièrement actif lors de ce mercato, notamment avec la vente du défenseur ouzbek Abdukodir Husanov à Manchester City pour 50 millions d’euros. Ce transfert a permis au club de renforcer ses finances et de poursuivre son projet de développement en attirant de jeunes talents à fort potentiel comme Bulatović.

Avec cette nouvelle recrue, Lens confirme son ambition de miser sur des profils prometteurs capables de s’intégrer progressivement à l’équipe première. Reste à voir si Bulatović fera ses premiers pas sous le maillot Sang et Or dès cet hiver ou s’il poursuivra son apprentissage au Monténégro avant de rejoindre définitivement l’Artois.