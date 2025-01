ASSE : Genesio et le LOSC mettent en garde l’AS Saint-Etienne

L’ASSE et sa recrue, Irvin Cardona, préparent le match contre le LOSC. En face, l’entraîneur lillois et le président du club ont adressé un message de mise en garde aux Stéphanois après leur brillante qualification en Ligue des champions.

LOSC-ASSE : Un déplacement compliqué à Lille pour Horneland et les Verts

L’ASSE se déplacera sur le terrain du LOSC, samedi (21h05), lors de la 20e journée de Ligue 1. Les Verts se rendront dans le Nord avec leur seul renfort hivernal, Irvin Cardona, arrivé à Saint-Étienne en début de semaine. N’ayant remporté qu’un seul match sur quatre depuis son arrivée dans le Forez, Eirik Horneland est en quête d’une deuxième victoire, afin de faire remonter son équipe au classement.

Cependant, le déplacement à Lille s’annonce compliqué pour l’ASSE. Surpris à Geoffroy-Guichard lors du match aller (1-0), le LOSC aura à cœur de rectifier le tir à Pierre-Mauroy, un stade où les Dogues n’ont perdu qu’une seule fois cette saison, contre le PSG, toutes compétitions confondues.

Le LOSC menacent l’ASSE après la Ligue des champions

De plus, l’équipe de Bruno Genesio a montré sa force de frappe en Ligue des Champions en étrillant Feyenoord (6-1), mercredi soir. Une victoire précieuse qui propulse les Lillois directement en huitième de finale de la C1.

Dès la qualification, l’entraîneur du LOSC s’est immédiatement tourné vers le match contre l’ASSE. « On a un programme chargé avec la réception de l’AS Saint-Etienne, le match de Coupe de France, puis la réception du Havre », a-t-il rappelé, avant de mettre en avant l’atout majeur de son équipe : « J’ai la chance d’avoir des joueurs qui sont capables d’entrer dans l’équipe et d’apporter un plus. »

Olivier Létang, le président du LOSC, pense également au championnat, notamment aux Verts. « C’est une grande performance que nous savourons, mais nous ne devons pas oublier que nous avons un match face à l’ASSE. Il faut être constant en championnat pour aller chercher une qualification pour la Champions League de la saison prochaine », a-t-il déclaré. Eirik Horneland et les Verts sont donc prévenus.