Mercato OM : 60 M€, Pablo Longoria veut réaliser un énorme coup

Le président de l’OM, Pablo Longoria, peut frapper un énorme coup en cette fin de mercato. Son club est toujours en cours pour un attaquant valorisé à 60 millions d’euros.

Mercato OM : Le plan de Pablo Longoria pour Mathys Tel

L’OM, après le départ d’Elye Wahi pour Francfort, cherche activement un remplaçant. Roberto De Zerbi a été clair sur ce point : il faut un attaquant de calibre international pour la suite de la saison. Plusieurs noms circulent ainsi dans les coursives du Vélodrome, dont Mathys Tel, qui se rapproche d’un départ du Bayern Munich.

Initialement désireux de poursuivre sa progression en Bavière, le jeune attaquant français a changé d’avis et souhaite à présent rejoindre un nouveau club en cette fin de mercato. Malgré son potentiel, il n’a pas réussi à s’imposer à Munich. Un départ pourrait lui permettre de gagner en temps de jeu et de lancer sa carrière. Face à cette situation, le Bayern Munich ne s’oppose pas à son départ, privilégiant une vente avoisinant les 60 millions d’euros, selon Ben Jacobs.

Il négocie toujours pour un prêt

L’hypothèse d’un prêt n’est cependant pas exclue. Et c’est là que l’Olympique de Marseille entre en scène. Le président de l’OM, Pablo Longoria et ses équipes, ont entamé des discussions avec le Bayern Munich pour recruter Mathys Tel sous forme de prêt de six mois. Reste à savoir si les dirigeants marseillais parviendront à convaincre le joueur et sa direction.

D’autres grands clubs européens sont également intéressés : Chelsea, Manchester United, Arsenal, Tottenham et Aston Villa sont sur les rangs, ce qui complique sérieusement les chances de l’OM. Réputé pour être fin négociateur, Pablo Longoria devra se montrer très convaincant pour espérer recruter Mathys Tel dans cette ligne droite du mercato.

Le président phocéen devra faire vite, car la concurrence est rude. Si l’OM parvient à attirer le jeune attaquant français, ce serait une excellente recrue pour la saison en cours.