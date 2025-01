Foot : La riposte de l’OM face à la sanction de Mehdi Benatia

Dans un communiqué publié sur son site, l’OM conteste avec véhémence la suspension de son directeur du football, Mehdi Benatia, par la FFF. Le club de football annonce son intention de faire appel.

Mehdi Benatia lourdement sanctionné, l’OM dénonce un « acharnement »

La commission de discipline de la Fédération Française de Football (FFF) a rendu son verdict ce jeudi : Mehdi Benatia, directeur du football de l’OM, est suspendu pour trois mois, assortis de trois mois avec sursis. Cette sanction fait suite à son comportement inapproprié lors du match de Coupe de France face à Lille, le 14 janvier dernier.

Suite à ce verdict, le club phocéen a réagi avec stupéfaction, au travers d’un communiqué dénonçant un « acharnement » et une « incohérence » de la part de la FFF. L’OM affirme que les images de l’incident ne montrent aucune menace de la part de Mehdi Benatia, et que cette absence de menace a même été confirmée par le délégué principal de la FFF présent lors des faits.

L’Olympique de Marseille fera appel de cette décision

À noter que ce n’est pas la première fois que Mehdi Benatia est sanctionné cette saison. Il avait déjà écopé d’une suspension de six matchss, dont trois fermes, pour des propos acerbes sur l’arbitrage du choc contre Lyon (3-2), en septembre dernier.

L’OM, persuadé de l’innocence de son directeur du football, a annoncé son intention de faire appel de cette décision et, le cas échéant, de saisir les juridictions administratives compétentes. Cette affaire met une nouvelle fois en lumière les tensions entre les clubs de football et les instances disciplinaires, et soulève des questions sur l’équité des sanctions.