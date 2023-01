Equipe de France : Réunion à la FFF, Le Graët remplacé par Platini ?

Publié par Enzo Vidy le 10 janvier 2023 à 17:25

Plus que jamais dans la tourmente, Noël Le Graët organise une réunion d'urgence mercredi. Son départ se précise, et Michel Platini fait figure de favori.

Les heures de Noël Le Graët à la tête de la Fédération Française de Football commencent peut-être à être comptées. Depuis ses déclarations scandaleuses envers Zinédine Zidane, dimanche soir, le président de la FFF est la cible de nombreuses personnalités publiques du football et de la politique. Entre le tweet de Kylian Mbappé qui a été vu par 100 millions de personnes, et les déclarations de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, Noël Le Graët est dans une situation très inconfortable, et les récents témoignages à son encontre ne devraient pas l'aider à se sortir indemne de cette situation. En effet, déjà accusé de harcèlement sexuel envers plusieurs salariés de la FFF, des témoignages accablants ont vu le jour ce mardi.

C'est notamment le cas de Sonia Souid, agente de joueurs et joueuses, qui s'est exprimée dans les colonnes de L'Équipe, et qui a fait des révélations glaçantes sur le comportement de Noël Le Graët. "Il m'a dit en tête-à-tête, dans son appartement, très clairement, que si je voulais qu'il m'aide, il fallait passer à la casserole." Des propos et une attitude gravissime qui avait déjà été mentionné à plusieurs reprises par Romain Molina dans son enquête qu'il a réalisé pendant plusieurs années sur les agissements de Noël Le Graët, ainsi que d'autres anciens membres de la FFF.

Mercredi, en fin de matinée, le président de la Fédération Française de Football va convoquer un Comex exceptionnel. D'après les informations révélées par RMC Sport, différents sujets seront mis sur la table au cours de cette réunion, notamment le témoignage de Sonia Souid, mais aussi la prolongation de Didier Deschamps ainsi que les propos tenus dimanche dernier envers Zinédine Zidane. Le média précise également que la directrice générale de la FFF, Florence Hardouin, serait prête à "tout déballer" devant le Comex. Cette réunion d'urgence devrait faire la lumière sur des faits potentiellement gravissimes, et la fin de l'ère Noël Le Graët à la tête de la FFF n'a certainement jamais été aussi proche.

Affaire Noël Le Graët : Michel Platini favori au poste de président de la FFF ?

D'après les révélations lancées par le journaliste Daniel Riolo dans l'émission L'After Foot sur RMC, Michel Platini serait un candidat plus que sérieux pour succéder à la présidence de Noël Le Graët à la tête de la Fédération Française de Football. En effet, le journaliste affirme tout d'abord qu'un rendez-vous avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra aurait d'ores et déjà été planifié le 10 février prochain. Mais ce n'est pas tout, Daniel Riolo annonce également qu'Emmanuel Macron aurait totalement lâché Noël Le Graët, et qu'un contact aurait été établi avec Michel Platini afin de prendre la température auprès de l'ancien international français, tout en lui demandant s'il était disponible pour prendre les rênes de la FFF.

Malgré le refus de ce dernier, le journaliste précise que Michel Platini attendrait qu'on "vienne le chercher". Derrière, une séquence audio enregistrée lors de l'émission Rothen s'enflamme est dévoilée par RMC, et fait écouter une réponse de Michel Platini concernant la reprise de la présidence à la FFF, qui confirme les propos de Daniel Riolo. "Si c'est de moi-même, je dirai non, mais si on vient me chercher ça demande à réfléchir." C'est donc une possibilité plus que sérieuse mise en lumière par Daniel Riolo mardi soir, et les prochaines heures devraient donner beaucoup plus d'indications à ce sujet.