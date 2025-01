AJ Auxerre : Han-Noah Massengo prêt à affronter l’AS Monaco, son club formateur

Lors de ce mercato hivernal, l’AJ Auxerre a officialisé le retour de Han-Noah Massengo, un habitué du championnat français. Le jeune milieu de terrain franco-congolais est également un produit de l’AS Monaco. Ainsi, pour le match de ce week-end, il ambitionne de faire chuter son club formateur.

Han-Noah Massengo : « les regarder dans les yeux et essayer de gagner »

De 2016 à 2018, Han-Noah Massengo s’est formé à l’AS Monaco, bien qu’il ait déjà évolué dans d’autres clubs de la région. Il fait ses débuts professionnels lors de la saison 2018-2019 avant de rejoindre Bristol City en Angleterre. Par la suite, il est prêté une première fois à l’AJ Auxerre, marquant ainsi son premier passage en Bourgogne.

« Quand je suis arrivé il y a deux ans, la situation était un peu différente. Il y avait moins de confiance, mais on avait réussi à créer quelque chose. La dynamique actuelle est différente », s’est-il souvenu.

Deux ans plus tard, le milieu de terrain de 23 ans revient chez les Auxerrois sous forme de prêt en provenance de Burnley FC. Il a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat.

Ce week-end, Han-Noah Massengo disputera son quatrième match de Ligue 1 avec l’AJ Auxerre face à l’AS Monaco, son club formateur. Une rencontre particulière pour lui, mais cela ne l’empêche pas d’avoir une ambition claire :

« Monaco, c’est spécial. Les années passées au centre de formation comptent parmi les plus belles de ma vie. Mais aujourd’hui, je suis à l’AJA, et il y a trois points à aller chercher là-bas. On a de bons joueurs aussi. Il faut aller là-bas, les regarder dans les yeux et essayer de gagner », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Han-Noah Massengo aura un rendez-vous important avec son passé, mais il reste déterminé à tout donner pour l’AJ Auxerre. Actuellement joueur de l’AJA, il devra porter haut les couleurs de son équipe face à son ancien club. De retour après une récente blessure, le Franco-Congolais de 23 ans devrait débuter cette rencontre en tant que titulaire. En trois matchs, il a déjà été titularisé à deux reprises, témoignant de la confiance que lui accorde Christophe Pélissier.