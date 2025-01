Jean-Louis Gasset a été l’un des principaux artisans du retour d’Andy Delort au Montpellier HSC. L’entraîneur de 70 ans a joué un rôle clé dans ce transfert, qu’il a expliqué en détail lors de la conférence de presse précédant le match contre le RC Lens.

Pourquoi Jean-Louis Gasset a choisi Andy Delort ?

Plus de trois ans après son départ, Andy Delort fait son grand retour au Montpellier HSC avec pour mission d’aider le club à éviter la relégation. Si Jean-Louis Gasset a poussé pour ce transfert, l’attaquant algérien a également facilité son arrivée en faisant des concessions importantes. L’entraîneur montpelliérain justifie son choix en mettant en avant plusieurs critères décisifs :

1. Un joueur en pleine forme et motivé

« Andy Delort a passé des tests médicaux très concluants mercredi. Il faisait partie d’une short-list de joueurs suivis, avec un petit avantage : il connaît déjà ce groupe, il est en bonne condition physique et il a accepté des efforts financiers pour nous donner un coup de main », a expliqué Jean-Louis Gasset.

Montpellier HSC : trois raisons qui justifient le retour d'Andy Delort au MHSC 3

2. Un attachement fort au Montpellier HSC

Malgré un départ controversé il y a trois ans, Andy Delort garde un lien fort avec le Montpellier HSC. Une motivation qui a pesé dans la décision de son entraîneur :

« J’ai senti un garçon qui aime ce club. Il a peut-être été maladroit dans le passé, mais aujourd’hui, il veut aider « son » club. Il est de la région et remplissait toutes les cases. Peu de joueurs auraient fait les efforts qu’il a faits pour nous rejoindre. Tout le monde a bien travaillé pour que ce transfert aboutisse », a ajouté Jean-Louis Gasset.

3. Un attaquant expérimenté pour relever le défi

Outre son expérience et sa connaissance du club, Andy Delort apporte également une qualité technique et une efficacité précieuse pour le Montpellier HSC : « C’est un battant, un leader qui sait fédérer un vestiaire. Il a marqué l’histoire ici, et je pense qu’il est capable d’inscrire les 7 ou 8 buts qui nous permettront d’atteindre notre objectif », a conclu Jean-Louis Gasset.

Pour rappel, Andy Delort rejoint le Montpellier HSC en provenance du MC Alger sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat. Son premier test aura lieu dès ce vendredi face au RC Lens, où ses performances seront déjà scrutées de près.