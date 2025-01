Barrages de Ligue des Champions : Le PSG fixé sur son adversaire !

Le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions vient de livrer son verdict. Large vainqueur face au VfB Stuttgart, le PSG est désormais fixé sur son potentiel adversaire en vue d’une qualification en huitièmes de finale de la Coupe aux grandes oreilles.

Le PSG affrontera le Stade Brestois pour les barrages

Pierre Lees-Melou n’en voulait pas. Mais le milieu de terrain du Stade Brestois va devoir se faire une raison et se préparer à un choc de Ligue des Champions 100% français. En effet, le club breton hérite du PSG après le tirage au sort réalisé ce vendredi.

« Paris, ce serait quand même dommage. On les connaît, on les joue assez souvent en championnat. Ce serait plutôt cool d’avoir Benfica. Tant pis… Ce serait dommage de tomber sur Paris. C’est déjà magnifique d’être là », avait notamment déclaré Pierre Lees-Melou au micro de Canal+, mercredi soir, après la défaite de son équipe face au Real Madrid (0-3). Petite déception donc pour le maître à jouer du Stade Brestois qui souhaitait tomber sur le Benfica Lisbonne pour continuer à vivre ce parfum européen.

De son côté, Éric Roy, l’entraîneur de Brest, a expliqué qu’à ce stade de la compétition, peu importe l’adversaire, son équipe était prête à se battre. Même si sa préférence était de tomber sur un club étranger pour rester dans l’esprit Ligue des Champions.

« On a plus envie de jouer des équipes étrangères quand on joue la Coupe d’Europe. Donc Benfica forcément. Le PSG lui n’a pas le choix, je crois, ce sera forcément contre un Français. Mais vu qu’on joue le PSG là en plus, ça ferait beaucoup en peu de temps », a expliqué le technicien français. Le Stade Brestois recevra le Paris SG le 11 ou 12 février en match aller, avant d’aller au Parc des Princes le 18 ou 19 février.