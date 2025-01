Mercato FC Nantes : C’est fait ! Francis Coquelin rejoint le FCN

Le FC Nantes boucle l’arrivée de Francis Coquelin avant la fin du mercato hivernal. Le milieu de terrain français va aider le FCN dans la lutte pour le maintien en Ligue 1.

Mercato FC Nantes : Francis Coquelin signe au FCN

Francis Coquelin, le milieu de terrain français, a rejoint le FC Nantes, et ce, jusqu’à la fin de la saison. Cette arrivée marque son grand retour en Ligue 1 après 13 saisons passées à l’étranger. Libre de tout contrat depuis son départ de Villarreal l’été dernier, Francis Coquelin a passé avec succès sa visite médicale ce vendredi matin, selon L’Équipe, et vient ainsi renforcer le FCN dans sa lutte pour le maintien.

Le milieu de terrain avait déjà été proche de rejoindre les Canaris en début de mercato hivernal, mais une blessure aux ischio-jambiers a mis en stand-by les discussions. Rétabli de sa blessure musculaire, l’ancien joueur d’Arsenal et de Villarreal a effectué un essai avec le groupe d’Antoine Kombouaré.

Les résultats de cet essai sont concluants. Le staff médical nantais a procédé à un examen médical complet et a indiqué que le joueur est pleinement remis de sa blessure et apte à reprendre la compétition. Le FC Nantes et Francis Coquelin ont alors repris les négociations et ont trouvé un accord définitif. Le milieu de terrain de 33 ans devient ainsi la troisième recrue hivernale du FC Nantes, après l’arrivée du gardien Anthony Lopes et du défenseur Saïdou Sow.