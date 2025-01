Coup de tonnerre au PSG : Une star américaine débarque au Paris SG !

À trois jours de la fermeture du mercato hivernal, les dirigeants du PSG s’activent encore pour mettre la main sur de bonnes affaires. Après Khvicha Kvaratskhelia chez les hommes, la section féminine du Paris SG vient de faire une grosse acquisition aux États-Unis.

Mercato : Une championne du monde arrive au PSG

Le Paris Saint-Germain vient de réaliser un coup retentissant sur le marché des transferts féminins. Le club de Nasser Al-Khelaïfi a annoncé ce vendredi la signature de l’une des figures emblématiques du football féminin américain : Crystal Dunn. La championne olympique, âgée de 32 ans, a récemment annoncé son départ de Gotham FC (NJ/NY). Elle s’est engagée en faveur du PSG pour un contrat de deux ans et demi.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Crystal Dunn. L’internationale américaine sera Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2027.#WelcomeCrystal ❤️💙 pic.twitter.com/luqKkqKQvK — PSG Féminines (@PSG_Feminines) January 31, 2025

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Crystal Dunn. L’internationale américaine sera Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2027. Le Paris Saint-Germain souhaite la bienvenue à Crystal Dunn au sein de l’effectif Rouge et Bleu », écrit le PSG sur son site officiel.

Cette nouvelle recrue de choix vient pour renforcer considérablement l’effectif de coach Fabrice Abriel en vue des échéances importantes à venir. Reconnue pour sa polyvalence sur le terrain, elle a été une pièce maîtresse de l’équipe nationale des États-Unis, avec laquelle elle a notamment remporté la médaille d’or olympique.

Elle a également évolué aux côtés de Korbin Albert, l’attaquante du PSG, ce qui pourrait faciliter son intégration au sein du club parisien. Sa capacité à occuper différents postes, tels que latérale gauche et milieu de terrain, constitue un atout majeur pour le Paris Saint-Germain. Son expérience et son leadership seraient précieux pour l’équipe. La nouvelle joueuse des Rouge et Bleu n’a pas caché sa joie après la signature de son contrat.

Crystal Dunn : « Je suis très heureuse de rejoindre le Paris SG »

Comme annoncé ces derniers jours, Crystal Dunn a signé avec le Paris SG ce vendredi après-midi. La native de New Hyde Park arrive avec une très grande expérience, notamment 154 sélections, avec 25 buts et 20 passes décisives. L’internationale américaine compte également de nombreux trophées avec son pays, avec notamment une victoire en Coupe du Monde en 2019, en France, ainsi qu’une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 2020 et une médaille d’or aux Jeux de Paris 2024. Sur le site officiel du PSG, Dunn a livré ses premières impressions après avoir signé son contrat.

Photo : Crystal Dunn

« Je suis très heureuse de rejoindre le Paris Saint-Germain, un club ambitieux avec une ville incroyable. J’ai hâte de débuter, de rencontrer mes coéquipières et de donner le meilleur de moi-même pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Je suis impatiente de débuter cette nouvelle aventure », a déclaré la nouvelle coéquipière de Marie-Antoinette Katoto. Un très joli coup réussi par Sabrina Delannoy et Angelo Castellazzi, les responsables du PSG féminin.