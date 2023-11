À l’approche du mercato hivernal, Nasser Al-Khelaïfi et ses services travaillent déjà sur le renforcement du PSG. Une ancienne icône de l’OL serait visée.

Mercato PSG : Amandine Henry en janvier pour remplacer Oriane Jean-François ?

Sortie sur blessure lors de la rencontre de Women’s Champions League face à Manchester United (1-1) le mois passé, Oriane Jean-François souffre d’une lésion partielle du ligament croisé ainsi que d’une lésion méniscale du genou droit qui privera la milieu de terrain de compétition pendant plusieurs mois. Une situation qui oblige la direction du Paris Saint-Germain à penser à l’arrivée d’une nouvelle joueuse pour renforcer l’effectif de coach Jocelyn Prêcheur.

Plusieurs joueuses auraient ainsi été proposées à Angelo Castellazzi, le directeur sportif, et son adjointe Sabrina Delannoy, pour le prochain mercato de janvier. Mais selon le journal Le Parisien, le club de la capitale française pourrait finalement porter son choix sur une ancienne gloire de l’Olympique Lyonnais. En effet, le média régional croit savoir que les dirigeants parisiens seraient intéressés par les services d’Amandine Henry.

Véritable légende du football française, l’expérimentée joueuse de 34 ans, qui a quitté l’Olympique lyonnais en juin dernier, évolue au sein de la franchise américaine d’Angel City FC, à Los Angeles. Pour elle, le championnat est déjà terminé et la prochaine saison ne reprendra qu’au mois de mars. Ainsi, comme l'avait fait l'OL avec Vanessa Gilles il y a quelques mois, le PSG pourrait mettre le grappin sur Amandine Henry. D’autant que la principale concernée ambitionne de revenir en Europe.

Amandine Henry : « Le but pour moi, c’est de trouver un club en Europe »

Dans un entretien accordé à l’AFP en octobre passé, Amandine Henry a ouvertement affiché son souhait de retrouver un club en Europe. L’internationale française ambitionne de participer aux Jeux Olympiques en France en 2024, l’ancienne joueuse emblématique de l’OL veut se relancer dans un club majeur afin d’augmenter ses chances d’être appelée par le sélectionneur Hervé Renard.

« Le but pour moi, c’est de trouver un club en Europe et de pouvoir m’entraîner avec ce club pour me maintenir en forme. Pendant un ou deux mois, ce ne serait que pour participer à des entraînements puis signer en janvier (pendant le mercato d’hiver), pour jouer quelques matchs et toujours postuler à l’équipe de France », a expliqué Amandine Henry.

Elle était arrivée dans des conditions similaires au PSG, en janvier 2017, en provenance de Portland Thorns. Son expérience du très haut niveau, sa connaissance du championnat, ainsi que le lien qu’elle peut avoir avec les Bleues, sont des arguments pour sa signature. Reste maintenant à savoir si elle parviendra à un accord avec le club du président Nasser Al-Khelaïfi.