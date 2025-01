Stade Brestois : Éric Roy déçu d’affronter le PSG en Ligue des Champions

Le Stade Brestois connaît désormais son adversaire pour les barrages de la Ligue des Champions : le Paris Saint-Germain. En conférence de presse ce vendredi 31 janvier 2025, l’entraîneur Éric Roy a fait part de sa déception face à ce tirage au sort.

Éric Roy : « On est déçus de jouer une équipe du championnat de France »

Avec 13 points obtenus lors de la première phase de la Ligue des Champions, le Stade Brestois s’est qualifié pour les barrages des huitièmes de finale, une première historique pour le club. À l’issue du tirage au sort réalisé par l’UEFA, le club breton affrontera donc le PSG dans un choc 100 % français.

Interrogé sur ce duel qui s’annonce intense, Éric Roy a exprimé une certaine déception, expliquant pourquoi il aurait préféré un adversaire étranger : « On est déçus de jouer une équipe du championnat de France, que ce soit Paris, Monaco ou Lille. On aurait préféré affronter un club étranger, car c’est ce qui fait le charme d’une Coupe d’Europe. Mais ce sera un magnifique challenge pour nous », a-t-il déclaré.

Malgré cette frustration, le technicien français de 57 ans reste focalisé sur l’objectif de son équipe : poursuivre son aventure européenne et écrire une nouvelle page de l’histoire du club.

Photo d’Éric Roy, coach du Stade Brestois

Une défaite contre le Real Madrid riche en enseignements

Profitant de cette conférence de presse, Éric Roy est revenu sur la lourde défaite (0-3) contre le Real Madrid, concédée mercredi dernier. Toutefois, il assure ne nourrir aucun regret et préfère en tirer des leçons positives :

« Dans le contenu face au Real, il y avait des choses intéressantes. C’est ce que nous avons évoqué avec les joueurs ce matin. Soit on gagne, soit on apprend, pour reprendre cette célèbre citation, et c’est cet état d’esprit qui nous anime. L’entraînement passe aussi par nos confrontations avec de tels adversaires. »

Un duel face au PSG pour se préparer aux barrages

Avant de retrouver le club parisien en Ligue des Champions, le Stade Brestois devra d’abord l’affronter en Ligue 1 ce week-end, lors de la 20e journée du championnat. Actuellement huitièmes au classement, les Bretons viseront une victoire pour intégrer le top 6 et ainsi poursuivre leur belle dynamique. Ce match constituera également un excellent test en vue du choc européen à venir.