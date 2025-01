RC Strasbourg : Liam Rosenior se méfie du piège rennais

Grâce à une victoire ce week-end, le RC Strasbourg pourrait augmenter ses chances de se rapprocher du top 6 de la Ligue 1. Toutefois, avant de penser à cet objectif, l’équipe devra d’abord venir à bout du Stade Rennais FC. Pour ce match décisif, l’entraîneur Liam Rosenior reste prudent et se méfie du SRFC, qui pourrait bien surprendre son équipe.

Liam Rosenior vise une victoire sans piège face au Stade Rennais

Impressionnant lors de ses six derniers matchs en Ligue 1, le RC Strasbourg traverse une période de grande forme. Cette série de bons résultats a permis à l’équipe de grimper à la 9e place avec 27 points, à seulement trois longueurs du top 6. Liam Rosenior ne veut pas relâcher ses efforts. Il ambitionne de continuer sur cette dynamique et, si possible, d’obtenir une qualification européenne.

À l’approche du match contre le Stade Rennais FC, l’entraîneur anglais de 40 ans est déterminé à éviter toute déconvenue. Il se montre particulièrement vigilant face à un SRFC en quête de relance : « Je me concentre sur notre équipe, nous devons nous préparer correctement, et je fais tout pour ne pas être influencé par l’environnement autour de ce match. Oui, Rennes traverse une mauvaise passe, mais nous ne devons pas nous laisser piéger par cela. »

⚡️ 𝐋𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞𝐝𝐢 𝟑𝟏 𝐣𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫



⚽️ 11h00 – Entraînement à huis clos



🎙️ 14h30 – Conf' de presse avec @AndrewOmobamid1 et Liam Rosenior avant #SRFCRCSA pic.twitter.com/TdrnUaEVvE — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 31, 2025

Des éloges pour Andrew Omobamidele

Lors de la conférence de presse, Liam Rosenior était accompagné de sa nouvelle recrue, Andrew Omobamidele, un défenseur irlandais d’origine nigériane. Interrogé sur le choix d’avoir signé ce jeune joueur, l’entraîneur anglais n’a pas tari d’éloges : « Je connais Andrew Omobamidele depuis ses 17 ans, lorsqu’il est sorti de l’académie de Norwich. Il est fait pour notre style de jeu, c’est un défenseur rapide avec une excellente intelligence tactique et une personnalité remarquable. »

Enfin, l’entraîneur a donné des nouvelles de ses joueurs blessés : « J’ai vu Seb (Nanasi) 20 minutes avant de venir ici, il va mieux mais on avance progressivement. Dilane (Bakwa) a repris la course cette semaine, mais il ne sera pas disponible pour le match. »