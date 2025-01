Angers SCO : Alexandre Dujeux à la relance face au Havre AC

Pour cette 20e journée de Ligue 1, Angers SCO affronte Le Havre AC à domicile. Une rencontre cruciale pour les deux clubs, en quête de points pour assurer leur maintien en championnat. En conférence de presse, l’entraîneur angevin, Alexandre Dujeux a exprimé son envie de voir son équipe gagnée.

Alexandre Dujeux : « Il faut renouer avec la victoire »

Après trois victoires consécutives en Ligue 1 après la trêve de Noël, Angers SCO a connu une défaite frustrante le week-end dernier face au RC Lens. En déplacement, les hommes d’Alexandre Dujeux ont résisté aux offensives lensoises, mais ont finalement concédé un but en toute fin de match, s’inclinant sur la plus petite des marges.

Un revers amer pour Angers SCO, qui nourrit de grandes ambitions de maintien. Ce dimanche, le club angevin tentera de rebondir face au Havre AC, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Une rencontre qui s’annonce disputée, mais Alexandre Dujeux reste déterminé à tirer son épingle du jeu : « On a gagné nos deux premiers matchs de 2025 à domicile, il faut poursuivre cette dynamique. L’objectif est de renouer avec la victoire dès dimanche. »

Photo : Alexandre Dujeux

Un plan de jeu clair malgré des incertitudes

Pour atteindre cet objectif, le technicien angevin a déjà établi sa stratégie : « On essaie toujours d’avoir la possession du ballon. Contre certaines équipes, c’est plus compliqué, mais nous avons des idées que nous allons tenter d’appliquer. »

Toutefois, Alexandre Dujeux doit composer avec quelques incertitudes physiques au sein de son effectif : « On est une équipe qui donne beaucoup. Certains joueurs ressentent des petites douleurs, donc on reste vigilant. C’est pourquoi quelques garçons sont restés en salle ce matin. » Le coup d’envoi de cette rencontre déterminante entre Angers SCO et Le Havre AC est prévu ce dimanche à 16h15 GMT.