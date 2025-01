Mercato ASSE : Saint-Etienne blinde Ayman Aiki et l’envoie en prêt

L’ASSE assure son avenir en prolongeant Ayman Aiki jusqu’en 2027 avant de le prêter au SC Bastia pour la seconde partie de saison. Une stratégie gagnante pour le joueur et le club, qui veut lui offrir plus de temps de jeu.

Mercato ASSE : Une prolongation stratégique jusqu’en 2027 pour Ayman Aiki

Ayman Aiki continue son aventure avec l’ASSE. Formé au club, l’attaquant de 19 ans vient de signer une prolongation de contrat jusqu’en 2027, ce qui confirme ainsi la volonté des Verts de s’appuyer sur lui à long terme. Déjà sous contrat professionnel depuis 2022, il avait prolongé une première fois il y a un an et demi.

Cette nouvelle extension montre que Saint-Étienne croit en son potentiel et souhaite le voir grandir dans les meilleures conditions. Avec 13 apparitions en équipe première, Ayman Aiki a montré de belles promesses, mais il doit encore gagner en expérience et en régularité pour prétendre à un rôle plus important au sein de l’effectif stéphanois.

Un prêt à Bastia pour s’aguerrir et revenir à Saint-Etienne

Pour accélérer sa progression, l’ASSE a décidé d’envoyer Ayman Aiki en prêt au SC Bastia, actuel 10e de Ligue 2 BKT. Ce passage en Corse lui permettra d’obtenir un temps de jeu plus conséquent et de se confronter aux exigences du football professionnel.

ℹ️ Ayman Aiki prolonge avec l'ASSE et rejoint le @SCBastia en prêt ! 🤝



Désormais lié à l'ASSE jusqu'en 2027, l'attaquant stéphanois file en Corse jusqu'à l'issue de cette saison ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 31, 2025

Ce prêt jusqu’à la fin de la saison 2024-2025 est une belle opportunité pour le jeune attaquant, qui pourra revenir à l’AS Saint-Étienne avec plus de maturité et d’expérience.

De son côté, le club du Forez espère récupérer un joueur encore plus affûté pour les saisons à venir. Ayman Aiki a désormais toutes les cartes en main pour franchir un cap.