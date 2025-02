LOSC-ASSE : L’entraîneur de Saint-Etienne a détecté une faille chez les Lillois !

L’ASSE se déplace à Lille pour affronter le LOSC, ce samedi (21h05). Lors de cette rencontre, Eirik Horneland espère exploiter la moindre faille chez les Lillois au stade Pierre-Mauroy. Il pense notamment à leur limite physique.

L’ASSE peut-elle réitérer son exploit du match aller ?

L’ASSE, 15e au classement, affronte le LOSC, 3e, lors de la 20e journée de Ligue 1. Malgré l’écart qui sépare les deux équipes, il faut se rappeler que les Stéphanois avaient infligé une défaite aux Lillois (1-0) lors du match aller, disputé en septembre à Geoffroy-Guichard.

Pour ce match retour, Olivier Dall’Oglio a été limogé au profit d’Eirik Horneland. L’équipe de Saint-Etienne a donc un nouvel entraîneur et un nouveau joueur : Irvin Cardona, qui a rejoint les Verts pendant ce mercato d’hiver.

Les Dogues, quant à eux, sont invaincus à domicile depuis leur défaite contre le PSG, le 1er septembre 2024. De plus, ils se sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à une large victoire sur Feyenoord (6-1), mercredi. Le LOSC est donc en pleine forme avant d’affronter l’ASSE.

L’ASSE défie le LOSC : Horneland mise sur la fatigue des Lillois

Néanmoins, Eirik Horneland pense pouvoir profiter de la moindre faille des Lillois pour s’imposer. Il mise notamment sur le souci physique que pourrait avoir l’équipe de Bruno Genesio en raison du match intense livré mercredi en C1.

« Le LOSC est une équipe avec beaucoup de rythme, comme on peut le voir lors de leurs matchs en Ligue des Champions. Ils ont disputé des rencontres de haut niveau, avec une grosse intensité. Ils auront peut-être des limites physiques, car ils ont beaucoup joué ces derniers temps », espère le coach de l’ASSE en conférence de presse.

Outre cet aspect, Eirik Horneland a son plan secret pour permettre aux Verts de signer leur première victoire à l’extérieur cette saison. « Forcément, on va essayer de leur poser un maximum de problèmes, on va essayer de ne pas les laisser prendre confiance. Le projet est d’attaquer cette rencontre avec intensité et agressivité », a-t-il indiqué.